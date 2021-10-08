https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753731033.html

В Белгородской области введут QR-коды для посещения общепита

В Белгородской области введут QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 08.10.2021

В Белгородской области введут QR-коды для посещения общепита

Власти Белгородской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:51

2021-10-08T17:51

2021-10-08T17:51

распространение коронавируса

общество

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области вводят в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу облправительство.Власти отмечают, что поводом для усиления ограничений стал рекордный рост числа выявленных случаев коронавируса в регионе. Также растет количество больных ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмоние, в основном более взрослое население."На сегодняшний день мы предлагаем посещение не только предприятий общественного питания, но вообще всех общественных мест (это и спортивные организации, организации культуры, кинотеатры, досуговые центры и т.д.) только через контроль QR-кодов", – приводит пресс-служба облправительства слова руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елены Оглезневой.Это может быть сертификат о вакцинации, полученный с сайта госуслуг, или QR-код, подтверждающий, что человек перенес COVID-19 не ранее шести месяцев назад. Результаты ПЦР-тестов как пропуск действовать не будут.Документ о вакцинации при себе необходимо иметь посетителям фуд-кортов, ресторанов быстрого питания, детских комнат и развлекательных центров. В регионе по-прежнему действует масочный режим, контроль за его соблюдением усилили во всех муниципалитетах.Также в Белгородской области планируют ограничить нахождение детей до 14 лет в заведениях общепита и торговых центрах без сопровождения родителей. Ограничения коснутся и банкетов, корпоративов, свадеб - гостей на праздничных мероприятиях должно быть не больше 50, при этом QR-коды будут обязательны для всех. В кинотеатрах региона планируют ввести 50% наполняемость. Гражданам старше 65 лет рекомендована самоизоляция."Дополнительных каникул и дистанционного обучения в школах региона вводить не планируют. По уровню заболеваемость среди детского населения зафиксировано даже незначительное снижение. Кабинетная система, дифференцированное обучение, разграничение потоков и другие меры дают результаты", - говорится в сообщении облправительства.

https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии