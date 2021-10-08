https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753721462.html
В Воронежской области часть школьников переведут на онлайн-обучение
В Воронежской области часть школьников переведут на онлайн-обучение - РИА Новости, 08.10.2021
В Воронежской области часть школьников переведут на онлайн-обучение
Учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа с понедельника переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, сообщает... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:09
2021-10-08T17:09
2021-10-08T17:09
общество
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа с понедельника переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, сообщает правительство области.В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. За 7 октября впервые число заболевших за сутки превысило 600. Из-за сложной ситуации управление Роспотребнадзора по региону объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, а власти области заявили о введении с 11 октября QR-кодов."Решение воронежского оперштаба по борьбе с коронавирусом. С понедельника, 11 октября, учащиеся 5-8-х и 10-х классов всех школ региона перейдут на формат дистанционного обучения. Дистанционное обучение продлится до воскресенья, 24 октября. С понедельника, 25 октября, все школьники отправятся на каникулы", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что решение по дистанционке принято только для школ Воронежа. По данным мэрии города, в четверг очная форма обучения была приостановлена в 149 классах 57 учреждений, из них по коронавирусной инфекции – 42 класса из 20 школ. Полностью закрыта по ОРВИ школа №5, ушли на карантин 12 групп в пяти детских садах. В пятницу очное обучение приостановлено уже в 182 классах из 72 школ (по COVID - 54 класса из 25 учреждений), 14 групп в семи детсадах.Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрированы 138 069 случаев COVID, выздоровели 113 510 пациентов, умерли 6 044. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
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общество, московская область (подмосковье), россия
В Воронежской области часть школьников переведут на онлайн-обучение
В Воронежской области часть школьников переведут на удаленку из-за ситуации с COVID-19
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.
Учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа
с понедельника переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, сообщает правительство области.
В Воронежской области
с 24 сентября в сутки регистрируются более 500 новых случаев COVID-19. При этом ранее с начала пандемии суточное число выявленных заболевших не достигало 500. За 7 октября впервые число заболевших за сутки превысило 600. Из-за сложной ситуации управление Роспотребнадзора
по региону объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, а власти области заявили о введении с 11 октября QR-кодов.
"Решение воронежского оперштаба по борьбе с коронавирусом. С понедельника, 11 октября, учащиеся 5-8-х и 10-х классов всех школ региона перейдут на формат дистанционного обучения. Дистанционное обучение продлится до воскресенья, 24 октября. С понедельника, 25 октября, все школьники отправятся на каникулы", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что решение по дистанционке принято только для школ Воронежа. По данным мэрии города, в четверг очная форма обучения была приостановлена в 149 классах 57 учреждений, из них по коронавирусной инфекции – 42 класса из 20 школ. Полностью закрыта по ОРВИ школа №5, ушли на карантин 12 групп в пяти детских садах. В пятницу очное обучение приостановлено уже в 182 классах из 72 школ (по COVID - 54 класса из 25 учреждений), 14 групп в семи детсадах.
"Районы области продолжат мониторить ситуацию с заболеваемостью на территориях и самостоятельно принимать решения по отдельным учебным заведениям", - информируют власти региона.
Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрированы 138 069 случаев COVID, выздоровели 113 510 пациентов, умерли 6 044. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы
и Московской области
. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.