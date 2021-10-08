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В Москве за сутки госпитализировали 1074 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1074 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1074 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1074 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 470 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:51
2021-10-08T11:51
2021-10-08T11:51
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1074 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 470 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4595 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1074 человека. На ИВЛ находятся 470 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 2288 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 507 468.В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1074 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1074 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 470 человек