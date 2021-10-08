https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753640084.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:42

2021-10-08T11:42

2021-10-08T11:42

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,16%, 2. Республика Алтай 0,18%, 3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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