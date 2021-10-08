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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:42
2021-10-08T11:42
2021-10-08T11:42
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,16%, 2. Республика Алтай 0,18%, 3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%", - говорится в сообщении.
республика алтай
республика калмыкия
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Магаданской области — 0,16%