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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753640084.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:42
2021-10-08T11:42
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,16%, 2. Республика Алтай 0,18%, 3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 08.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Магаданской области — 0,16%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,16%, 2. Республика Алтай 0,18%, 3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%", - говорится в сообщении.
 
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