https://ria.ru/20211008/konkurs-1753681980.html

В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов

В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов - РИА Новости, 08.10.2021

В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов

Первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо" с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет до конца года в Ингушетии при поддержке главы региона... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:13

2021-10-08T14:13

2021-10-08T14:13

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо" с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет до конца года в Ингушетии при поддержке главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщает пресс-служба руководителя региона."С предложением о проведении среди журналистов профессионального конкурса регионального уровня к главе Ингушетии обратился руководитель ингушского отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков. Калиматов поддержал данную инициативу, отметив, что такие конкурсы, стимулирующие профессиональный рост и популяризацию журналистской или иной деятельности, республике необходимы", - говорится в сообщении.Отмечается, что призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей, он будет проводиться по нескольким номинациям, среди которых "Литературное открытие года", "Дебют года", "Расследование года". Победитель Гран-при конкурса станет обладателем титула "Журналист года"."Основные критерии, по которым жюри будет оценивать конкурсантов, – полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, соответствие материалов требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы", - подчеркивает пресс-служба.По ее данным, ранее по инициативе Калиматова региональный парламент установил новое почетное звание - "Заслуженный журналист Республики Ингушетия", оно стало 22-м в перечне госнаград республики.

https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html

https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов