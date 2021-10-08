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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211008/konkurs-1753681980.html
В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов
В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов - РИА Новости, 08.10.2021
В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов
Первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо" с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет до конца года в Ингушетии при поддержке главы региона... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:13
2021-10-08T14:13
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо" с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет до конца года в Ингушетии при поддержке главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщает пресс-служба руководителя региона."С предложением о проведении среди журналистов профессионального конкурса регионального уровня к главе Ингушетии обратился руководитель ингушского отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков. Калиматов поддержал данную инициативу, отметив, что такие конкурсы, стимулирующие профессиональный рост и популяризацию журналистской или иной деятельности, республике необходимы", - говорится в сообщении.Отмечается, что призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей, он будет проводиться по нескольким номинациям, среди которых "Литературное открытие года", "Дебют года", "Расследование года". Победитель Гран-при конкурса станет обладателем титула "Журналист года"."Основные критерии, по которым жюри будет оценивать конкурсантов, – полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, соответствие материалов требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы", - подчеркивает пресс-служба.По ее данным, ранее по инициативе Калиматова региональный парламент установил новое почетное звание - "Заслуженный журналист Республики Ингушетия", оно стало 22-м в перечне госнаград республики.
https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html
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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
14:13 08.10.2021
 
В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов

В Ингушетии пройдет первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Первый профессиональный конкурс журналистов "Золотое перо" с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет до конца года в Ингушетии при поддержке главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"С предложением о проведении среди журналистов профессионального конкурса регионального уровня к главе Ингушетии обратился руководитель ингушского отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков. Калиматов поддержал данную инициативу, отметив, что такие конкурсы, стимулирующие профессиональный рост и популяризацию журналистской или иной деятельности, республике необходимы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей, он будет проводиться по нескольким номинациям, среди которых "Литературное открытие года", "Дебют года", "Расследование года". Победитель Гран-при конкурса станет обладателем титула "Журналист года".
"Основные критерии, по которым жюри будет оценивать конкурсантов, – полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, соответствие материалов требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, ранее по инициативе Калиматова региональный парламент установил новое почетное звание - "Заслуженный журналист Республики Ингушетия", оно стало 22-м в перечне госнаград республики.
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