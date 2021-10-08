Лидеры ИT приняли участие в конференции "Умные решения – умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"Дискуссия, организованная РБК Events, на конференции "Умные решения — умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Конференция "Умные решения — умная страна", посвященная вопросам информационных технологий, прошла в Москве в гибридном формате.
В рамках мероприятия, организованного компанией "Ланит", представители бизнеса и эксперты охарактеризовали новые вызовы в сфере ИТ и представили свое видение развития в нестабильных и быстро меняющихся условиях.
Открывая конференцию, президент группы "Ланит" Филипп Генс рассказал о трендах, меняющих мир и ИT-отрасль, о запросах рынка, о путях дальнейшего развития и успешного взаимодействия компании с клиентами и партнерами.
"Все крупные компании готовились к глобальному технологическому прорыву к 2025 году, но из-за пандемии он случился раньше. За последние полтора года, которые мы живем в совершенно новом мире на стыке офлайн и онлайн, сильно выросли требования людей к ИТ-инфраструктуре, цифровым продуктам и сервисам".
Изменились и требования к рабочему процессу. Среди главных трендов Филипп Генс назвал гибкую работу, когда возможность выбирать график приводит к росту эффективности труда. В связи с этим есть большой запрос на сервисы для выстраивания гибких графиков в тех отраслях, где удаленная работа невозможна.
© Фото : ГК "Ланит"Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ, на конференции "Умные решения — умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"
Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ, на конференции "Умные решения — умная страна"
Другой тренд – peer-to-peer взаимодействие, стремление людей получать информацию и обмениваться ею друг с другом, минуя традиционных посредников – государство и бизнес. Соответственно, на рынке есть запрос к ИТ-компаниям на создание систем и платформ, помогающих людям взаимодействовать между собой.
Еще один глобальный тренд – информационная безопасность. По словам Генса, за последние годы в связи с мощным ростом инфраструктуры и объемов данных резко усилились и угрозы в этой сфере. Данное направление деятельности ИТ-компаний будет активно развиваться, в частности за счет использования искусственного интеллекта для автоматизации поиска уязвимостей систем защиты.
Среди других трендов глава "Ланит" назвал сверхавтоматизацию, интернет поведения, локализацию производства, а также превращение ведущих банков, ритейлеров и других непрофильных игроков рынка в ИТ-компании. Все эти тенденции требуют от классических ИТ-компаний совершенно новых подходов и решений.
ЭКОСИСТЕМЫ ПОБЕЖДАЮТ
© Фото : ГК "Ланит"Марк Гривен и Сергей Краснов на конференции "Умные решения — умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"
Марк Гривен и Сергей Краснов на конференции "Умные решения — умная страна"
"Быть лучше других в чем-то одном по-прежнему важно для компании, но сегодня этого недостаточно, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке в долгосрочном периоде. Поэтому многие традиционные организации переходят к формированию экосистем, преимуществами, суперсилой которых являются устойчивость, скорость и реагирование", - отметил Гривен.
Однако, по его словам, экосистема будет работать только при условии высокого уровня цифровизации. "Фундаментальным критерием является необходимость инвестировать в цифровую трансформацию, поскольку именно эти технологии обеспечивают истинную мощь экосистемы", - уверен профессор.
С мнением профессора согласился Филипп Генс, который отметил, что создание экосистем останется одним из важнейших направлений будущего развития цифровых технологий.
"Экосистемы – это то, что делает жизнь людей легче и проще, это core-процессы, позволяющие надстраивать самые разнообразные решения. Жизнь должна становиться лучше, сервисы должны быть удобнее, решения – доступнее. Идея одной кнопки пока выглядит немного пугающе из-за вопросов конфиденциальности и информационной безопасности, но именно туда движется мир ИТ", - уверен Генс.
РОССИЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ В ТРЕНДЕ
В ходе конференции состоялась пленарная дискуссия "Будущее ИТ: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии". В ней приняли участие представители крупного российского бизнеса: "Ростелекома", АФК "Системы", "Северстали", "Сегежа групп", банка "Уралсиб", а также "Ланит" и Accenture.
Топ-менеджеры рассказали о проблемах, вызовах и достижениях в области ИТ, о том, как в их компаниях идет цифровизация, внедряются новые технологии, решаются кадровые вопросы. Большое внимание было уделено взаимодействию крупных корпораций и стартапов.
"Стартапы – это новый способ развития рынка. Для любой большой корпорации заниматься новыми направлениями – сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому многие корпорации сегодня предпочитают покупать и развивать стартапы. Так будет и дальше: меньше инноваций внутри корпорации, больше снаружи, то есть корпорация будет собирать для себя на рынке необходимые пакеты предложений", - сказал Филипп Генс.
Касаясь проблемы кадров в ИТ-отрасли, президент "Ланит" отметил серьезный дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, который отчасти возник из-за пандемии, когда все массово начали внедрять цифровые решения.
"Проблему нехватки кадров может решить такой подход, как аутстаффинг, который активно развивается в ведущих странах мира. Многие компании приходят к пониманию, что держать огромный штат разработчиков уже нет необходимости: нужно лишь сохранить ключевых людей, поддерживающих ядро системы, а для остальных задач нанимать готовые команды с рынка", - считает глава "Ланита".
Директор по цифровым технологиям "Северстали" Борис Воскресенский, в свою очередь, отметил, что для корпорации очень важно сформировать для ИТ-специалиста благоприятную среду.
"Если вы даете человеку рыночную зарплату, у вас интересные задачи, и вы создаете хорошую среду для сотрудника, то вы получите достаточно сильных ИТ-специалистов, которые будут работать на вашу задачу. И их вклад в вашу прибыль будет существенно больше, чем вы на них потратите", - уверен Воскресенский.
В ПАРТНЕРСТВЕ С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ
С докладами, посвященными глобальным проблемам, своему вкладу в развитие ИТ-инфраструктуры, а также вопросам сотрудничества с российскими коллегами выступили представители крупнейших международных высокотехнологичных корпораций: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, Schneider Electric и Huawei Enterprise.
Так, вице-президент подразделения Secure Power в России и странах СНГ компании Schneider Electric Роман Шмаков остановился на вопросах развития цифровых технологий и их вкладе в достижение устойчивого развития.
"Устойчивое развитие является одним из драйверов современного мира. Изменения климата могут повлечь глобальные потрясения, поэтому наша общая задача - бизнеса и общества - противостоять этому. Мы видим возможности повышения устойчивого развития за счет цифровизации, за счет оптимизации потребления", - сказал Шмаков.
По его словам, сейчас вступают в силу новые стандарты и правила энергопотребления. И цифровые технологии позволяют повысить эффективность использования электричества "за счет добавления ума".
"Предиктивная аналитика, анализ больших данных, специализированное ПО несут огромный потенциал с точки зрения экономичного расхода электроэнергии и, как следствие, сокращения выброса углерода. Фокус нашей стратегии - дать людям возможность использовать энергию и ресурсы наиболее эффективно, обеспечить прогресс и устойчивое развитие для всех, и мы предлагаем партнерам участвовать в этом процессе вместе с нами", - заключил представитель Schneider Electric.
© Фото : ГК "Ланит"Выступление Александра Старыгина из HPE на конференцияи "Умные решения — умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"
Выступление Александра Старыгина из HPE на конференцияи "Умные решения — умная страна"
Директор департамента подготовки технических решений HPE в России Александр Старыгин рассказал об особенностях корпоративных систем ИТ, которые помогают развиваться бизнесу в 2020-х, учитывая условия пандемии.
"В мире недавно произошло историческое событие: корпоративных ИТ как сервиса стало больше продаваться, чем корпоративных ИТ как продукта. Особенность 20-х – это, когда комбинация ИТ-платформ (от границы сети, от датчиков до облака и центров обработки данных) потребляется как сервис", - отметил Старыгин.
По его словам, последние полтора года многие компании испытывали стресс, и к новым условиям лучше всех адаптировались те, кто ранее учел три новых тренда в использовании корпоративной инфраструктуры. Первый - высокий уровень автономности и автоматизации управления ЦОД, возможность удаленного управления из облака с использованием ИИ. Второй – наличие гибридных ИТ, что позволяет мгновенно перенести нагрузку (например, из классического ЦОДа в облако). И третий – использование ИТ как сервиса, что позволяет избежать таможенных, бюрократических и других барьеров.
На новейших тенденциях в сфере умной недвижимости остановился директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise Eurasia Александр Криницын.
"Недвижимость – актуальная тема, сейчас много цифровых проектов для аэропортов, стадионов, отелей. Большое внимание уделяется сфере образования – школам и университетским кампусам. Когда мы оцифровываем недвижимость, мы преследуем три стратегические цели: безопасность, экономию и лучшие условия для человека", - пояснил представитель Huawei.
Например, в школе простые и дешевые решения для системы безопасности позволят опознать подозрительные движения, позу стрелка, чтобы заблокировать вход. С другой стороны, контроль климата в кампусе, в школьном классе позволяет учащимся иметь свежую голову и тем самым лучше воспринимать знания, пояснил топ-менеджер.
"То есть для сферы образования - это долгосрочная стратегия: вы вкладываете в недвижимость, а в итоге получаете отдачу от людей", - резюмировал Криницын.
ИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНФРАСТРУКТУРА
В ходе конференции прошли шесть секций, в рамках которых представители ИТ-сообщества обсудили вопросы информационной безопасности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания цифровой инфраструктуры, а также кадровые проблемы ИТ-отрасли и влияние технологий на устойчивое развитие.
Так, работа секции "Информационная безопасность" была посвящена теме безопасности цифрового мира, тенденциям, прогнозам и решениям в этой области. В частности, эксперт "Лаборатории Касперского" рассказал о реалиях информбезопасности в пост-пандемийный период, а специалист группы компаний InfoWatch оценил новые вызовы растущей цифровизации к современным системам защиты компаний от утечки данных (DLP-системы). В свою очередь, системный инженер по направлению резервного копирования и восстановления данных Data Protection Solutions Dell в России представил решение для обеспечения киберустойчивости - Dell PowerProtect Cyber Recovery.
В ходе работы секции "Инфраструктура для цифровой экономики" представители компаний обсудили вопросы формирования ИТ-инфраструктуры, создания платформы для цифровых сервисов и многое другое.
© Фото : ГК "Ланит"Виктор Орловский и Филипп Генс на конференции "Умные решения — умная страна"
© Фото : ГК "Ланит"
Виктор Орловский и Филипп Генс на конференции "Умные решения — умная страна"
Так, руководитель облачного направления Intel в России рассказал о стратегии Multi-Cloud - программных и аппаратных решениях Intel для всех видов облачных продуктов и сервисов. В свою очередь, директор технического департамента Dell Technologies в России представил кейсы, как гиперконвергентные решения хранения и обработки данных от Dell помогли крупным российских компаниям и банкам. Представители Huawei презентовали решение IdeaHub и сценарии его использования для умного офиса.
Эксперт компании DKC рассказал о возможностях разработанного ею минидата-центра: это хорошее решение, когда нет возможности использовать классический ЦОД. Один из лидеров в области работы с данными Commvault представил технологии, позволяющие не только защитить данные и сделать резервную копию, но и переносить данные между дата-центрами, облачными структурами.
Повышенный интерес ожидаемо привлекла секция "Искусственный интеллект (ИИ)". Здесь обсуждались вопросы этичности работы с персональными данными с использованием ИИ, а также были представлены успешные кейсы использования ИИ не только в промышленности, но и в медицине, где искусственный интеллект может реально повлиять на человеческие жизни. В ходе сессии о своих разработках рассказали представители HPE, Intel AI Solutions, Artezio, Webiomed, "ФтизисБиоМед" и других компаний.
Секция "Цифровая трансформация" также привлекла много авторитетных участников и затронула интересные темы. Своим мнением о различных аспектах цифровой трансформации, интернете вещей (IoT) поделились представители российских подразделений Huawei, Schneider Electric, а также руководители российских компаний Goodt Group, Datana и других.
ПРЕМИЯ — ЛУЧШИМ
Вечером 6 октября состоялось награждение лауреатов премии IT Stars имени Георгия Генса (основателя “Ланит”), которая присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов.
Победителями стали заказчики и исполнители шести инновационных ИТ-проектов в различных сферах, а также разработчик инновационного ИТ-решения, которые прошли строгий двухступенчатый отбор. Всего на премию было представлено 214 заявок против 94 заявок годом ранее. По сравнению с 2020 годом были добавлены две новые номинации.
В номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт" победителем стала команда X5 Retail Group (заказчик и разработчик в одном лице), которая представила инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания.
В номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе" победил проект "Подсчет пассажиров на общественном транспорте": исполнитель - ComBox Technology, заказчик - "Третий парк".
Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование", реализованный разработчиками "Ланит", стал лауреатом в номинации "Инновационный проект в госсекторе". Заказчиком выступило Федеральное казначейство.
Новая номинация "Инновационный проект в здравоохранении" оказалась очень востребованной. В ней победил проект компании "ФтизисБиоМед" - сервис автоматизированного анализа с искусственным интеллектом цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков. Заказчиком выступил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.
Проект "Внедрение бесконтактной системы мониторинга состояния водителя "Антисон" ГУП "Мосгортранс" (заказчик) и группы компаний КСОР (исполнитель) набрал самые высокие оценки в номинации "Инновационный проект социальной направленности".
Проект "Мобильный цифровой помощник: Я — школьник" был признан лучшим в номинации "Умные решения в регионах России". Проект был разработан Центром цифровой трансформации Республики Татарстан по заказу министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
В номинации "Цифровая трансформация" победила система контроля топлива "Нефтеконтроль-Газпром нефть" от компании "Автоматика-Сервис", созданная по заказу "Газпром нефти".
Лауреаты премии получили статуэтки, на которые нанесены фрагменты работ Сальвадора Дали, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Андрея Ланского и других всемирно известных художников из изданий livre d’artiste. Рисунки на статуэтках не повторяются. Такой подход отражает основную идею премии - лауреаты получают награду за уникальные инновационные проекты и разработки.
9 августа, 11:44Сделано в России: цифровой эксклюзивДобыча и переработка нефти, транспортировка и реализация топлива на АЗС, присоединение к инженерным сетям и организация пропускного режима: как проходила цифровая трансформация в этих сферах, читайте в совместном материале РИА Новости и группы ЛАНИТ.