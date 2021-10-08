https://ria.ru/20211008/konferentsiya-1753691485.html

Лидеры ИT приняли участие в конференции "Умные решения – умная страна"

Лидеры ИT приняли участие в конференции "Умные решения – умная страна" - РИА Новости, 08.10.2021

Лидеры ИT приняли участие в конференции "Умные решения – умная страна"

Конференция "Умные решения — умная страна", посвященная вопросам информационных технологий, прошла в Москве в гибридном формате. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:01

2021-10-08T15:01

2021-10-08T15:01

технологии

москва

ланит

imd

россия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Конференция "Умные решения — умная страна", посвященная вопросам информационных технологий, прошла в Москве в гибридном формате.В рамках мероприятия, организованного компанией "Ланит", представители бизнеса и эксперты охарактеризовали новые вызовы в сфере ИТ и представили свое видение развития в нестабильных и быстро меняющихся условиях.Открывая конференцию, президент группы "Ланит" Филипп Генс рассказал о трендах, меняющих мир и ИT-отрасль, о запросах рынка, о путях дальнейшего развития и успешного взаимодействия компании с клиентами и партнерами.Изменились и требования к рабочему процессу. Среди главных трендов Филипп Генс назвал гибкую работу, когда возможность выбирать график приводит к росту эффективности труда. В связи с этим есть большой запрос на сервисы для выстраивания гибких графиков в тех отраслях, где удаленная работа невозможна.Другой тренд – peer-to-peer взаимодействие, стремление людей получать информацию и обмениваться ею друг с другом, минуя традиционных посредников – государство и бизнес. Соответственно, на рынке есть запрос к ИТ-компаниям на создание систем и платформ, помогающих людям взаимодействовать между собой.Еще один глобальный тренд – информационная безопасность. По словам Генса, за последние годы в связи с мощным ростом инфраструктуры и объемов данных резко усилились и угрозы в этой сфере. Данное направление деятельности ИТ-компаний будет активно развиваться, в частности за счет использования искусственного интеллекта для автоматизации поиска уязвимостей систем защиты.Среди других трендов глава "Ланит" назвал сверхавтоматизацию, интернет поведения, локализацию производства, а также превращение ведущих банков, ритейлеров и других непрофильных игроков рынка в ИТ-компании. Все эти тенденции требуют от классических ИТ-компаний совершенно новых подходов и решений.ЭКОСИСТЕМЫ ПОБЕЖДАЮТБольшой интерес участников конференции вызвало выступление профессора инноваций и стратегии бизнес-школы IMD (Швейцария) Марка Гривена, который рассказал о конкурентных преимуществах бизнес-экосистем.Однако, по его словам, экосистема будет работать только при условии высокого уровня цифровизации. "Фундаментальным критерием является необходимость инвестировать в цифровую трансформацию, поскольку именно эти технологии обеспечивают истинную мощь экосистемы", - уверен профессор.С мнением профессора согласился Филипп Генс, который отметил, что создание экосистем останется одним из важнейших направлений будущего развития цифровых технологий.РОССИЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ В ТРЕНДЕВ ходе конференции состоялась пленарная дискуссия "Будущее ИТ: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии". В ней приняли участие представители крупного российского бизнеса: "Ростелекома", АФК "Системы", "Северстали", "Сегежа групп", банка "Уралсиб", а также "Ланит" и Accenture.Топ-менеджеры рассказали о проблемах, вызовах и достижениях в области ИТ, о том, как в их компаниях идет цифровизация, внедряются новые технологии, решаются кадровые вопросы. Большое внимание было уделено взаимодействию крупных корпораций и стартапов.Касаясь проблемы кадров в ИТ-отрасли, президент "Ланит" отметил серьезный дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, который отчасти возник из-за пандемии, когда все массово начали внедрять цифровые решения.Директор по цифровым технологиям "Северстали" Борис Воскресенский, в свою очередь, отметил, что для корпорации очень важно сформировать для ИТ-специалиста благоприятную среду."Если вы даете человеку рыночную зарплату, у вас интересные задачи, и вы создаете хорошую среду для сотрудника, то вы получите достаточно сильных ИТ-специалистов, которые будут работать на вашу задачу. И их вклад в вашу прибыль будет существенно больше, чем вы на них потратите", - уверен Воскресенский.В ПАРТНЕРСТВЕ С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИС докладами, посвященными глобальным проблемам, своему вкладу в развитие ИТ-инфраструктуры, а также вопросам сотрудничества с российскими коллегами выступили представители крупнейших международных высокотехнологичных корпораций: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, Schneider Electric и Huawei Enterprise.Так, вице-президент подразделения Secure Power в России и странах СНГ компании Schneider Electric Роман Шмаков остановился на вопросах развития цифровых технологий и их вкладе в достижение устойчивого развития.По его словам, сейчас вступают в силу новые стандарты и правила энергопотребления. И цифровые технологии позволяют повысить эффективность использования электричества "за счет добавления ума"."Предиктивная аналитика, анализ больших данных, специализированное ПО несут огромный потенциал с точки зрения экономичного расхода электроэнергии и, как следствие, сокращения выброса углерода. Фокус нашей стратегии - дать людям возможность использовать энергию и ресурсы наиболее эффективно, обеспечить прогресс и устойчивое развитие для всех, и мы предлагаем партнерам участвовать в этом процессе вместе с нами", - заключил представитель Schneider Electric.Директор департамента подготовки технических решений HPE в России Александр Старыгин рассказал об особенностях корпоративных систем ИТ, которые помогают развиваться бизнесу в 2020-х, учитывая условия пандемии.По его словам, последние полтора года многие компании испытывали стресс, и к новым условиям лучше всех адаптировались те, кто ранее учел три новых тренда в использовании корпоративной инфраструктуры. Первый - высокий уровень автономности и автоматизации управления ЦОД, возможность удаленного управления из облака с использованием ИИ. Второй – наличие гибридных ИТ, что позволяет мгновенно перенести нагрузку (например, из классического ЦОДа в облако). И третий – использование ИТ как сервиса, что позволяет избежать таможенных, бюрократических и других барьеров.На новейших тенденциях в сфере умной недвижимости остановился директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise Eurasia Александр Криницын.Например, в школе простые и дешевые решения для системы безопасности позволят опознать подозрительные движения, позу стрелка, чтобы заблокировать вход. С другой стороны, контроль климата в кампусе, в школьном классе позволяет учащимся иметь свежую голову и тем самым лучше воспринимать знания, пояснил топ-менеджер."То есть для сферы образования - это долгосрочная стратегия: вы вкладываете в недвижимость, а в итоге получаете отдачу от людей", - резюмировал Криницын.ИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНФРАСТРУКТУРАВ ходе конференции прошли шесть секций, в рамках которых представители ИТ-сообщества обсудили вопросы информационной безопасности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания цифровой инфраструктуры, а также кадровые проблемы ИТ-отрасли и влияние технологий на устойчивое развитие.Так, работа секции "Информационная безопасность" была посвящена теме безопасности цифрового мира, тенденциям, прогнозам и решениям в этой области. В частности, эксперт "Лаборатории Касперского" рассказал о реалиях информбезопасности в пост-пандемийный период, а специалист группы компаний InfoWatch оценил новые вызовы растущей цифровизации к современным системам защиты компаний от утечки данных (DLP-системы). В свою очередь, системный инженер по направлению резервного копирования и восстановления данных Data Protection Solutions Dell в России представил решение для обеспечения киберустойчивости - Dell PowerProtect Cyber Recovery.В ходе работы секции "Инфраструктура для цифровой экономики" представители компаний обсудили вопросы формирования ИТ-инфраструктуры, создания платформы для цифровых сервисов и многое другое.Так, руководитель облачного направления Intel в России рассказал о стратегии Multi-Cloud - программных и аппаратных решениях Intel для всех видов облачных продуктов и сервисов. В свою очередь, директор технического департамента Dell Technologies в России представил кейсы, как гиперконвергентные решения хранения и обработки данных от Dell помогли крупным российских компаниям и банкам. Представители Huawei презентовали решение IdeaHub и сценарии его использования для умного офиса.Эксперт компании DKC рассказал о возможностях разработанного ею минидата-центра: это хорошее решение, когда нет возможности использовать классический ЦОД. Один из лидеров в области работы с данными Commvault представил технологии, позволяющие не только защитить данные и сделать резервную копию, но и переносить данные между дата-центрами, облачными структурами.Повышенный интерес ожидаемо привлекла секция "Искусственный интеллект (ИИ)". Здесь обсуждались вопросы этичности работы с персональными данными с использованием ИИ, а также были представлены успешные кейсы использования ИИ не только в промышленности, но и в медицине, где искусственный интеллект может реально повлиять на человеческие жизни. В ходе сессии о своих разработках рассказали представители HPE, Intel AI Solutions, Artezio, Webiomed, "ФтизисБиоМед" и других компаний.Секция "Цифровая трансформация" также привлекла много авторитетных участников и затронула интересные темы. Своим мнением о различных аспектах цифровой трансформации, интернете вещей (IoT) поделились представители российских подразделений Huawei, Schneider Electric, а также руководители российских компаний Goodt Group, Datana и других.ПРЕМИЯ — ЛУЧШИМВечером 6 октября состоялось награждение лауреатов премии IT Stars имени Георгия Генса (основателя “Ланит”), которая присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов.Победителями стали заказчики и исполнители шести инновационных ИТ-проектов в различных сферах, а также разработчик инновационного ИТ-решения, которые прошли строгий двухступенчатый отбор. Всего на премию было представлено 214 заявок против 94 заявок годом ранее. По сравнению с 2020 годом были добавлены две новые номинации.В номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт" победителем стала команда X5 Retail Group (заказчик и разработчик в одном лице), которая представила инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания.В номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе" победил проект "Подсчет пассажиров на общественном транспорте": исполнитель - ComBox Technology, заказчик - "Третий парк".Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование", реализованный разработчиками "Ланит", стал лауреатом в номинации "Инновационный проект в госсекторе". Заказчиком выступило Федеральное казначейство.Новая номинация "Инновационный проект в здравоохранении" оказалась очень востребованной. В ней победил проект компании "ФтизисБиоМед" - сервис автоматизированного анализа с искусственным интеллектом цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков. Заказчиком выступил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.Проект "Внедрение бесконтактной системы мониторинга состояния водителя "Антисон" ГУП "Мосгортранс" (заказчик) и группы компаний КСОР (исполнитель) набрал самые высокие оценки в номинации "Инновационный проект социальной направленности".Проект "Мобильный цифровой помощник: Я — школьник" был признан лучшим в номинации "Умные решения в регионах России". Проект был разработан Центром цифровой трансформации Республики Татарстан по заказу министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.В номинации "Цифровая трансформация" победила система контроля топлива "Нефтеконтроль-Газпром нефть" от компании "Автоматика-Сервис", созданная по заказу "Газпром нефти".Лауреаты премии получили статуэтки, на которые нанесены фрагменты работ Сальвадора Дали, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Андрея Ланского и других всемирно известных художников из изданий livre d’artiste. Рисунки на статуэтках не повторяются. Такой подход отражает основную идею премии - лауреаты получают награду за уникальные инновационные проекты и разработки.

https://ria.ru/20210208/lanit_madeinrussia-1596162870.html

https://ria.ru/20211007/premiya-1753505786.html

https://ria.ru/20210809/lanit-1744681550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, ланит, imd, россия