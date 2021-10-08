https://ria.ru/20211008/klimat-1753682611.html

Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа

Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа - РИА Новости, 08.10.2021

Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа

27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о создании Гидрометцентром России и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина совместного Научно-образовательного погодно-климатического центра.

2021-10-08T14:17

2021-10-08T14:17

2021-10-08T18:45

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753682611.jpg?1633707933

Задать вопросУчастники:- научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД;- ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, профессор, член-корреспондент РАО Виктор МАРТЫНОВ;- руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Вячеслав МИЩЕНКО.С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как климат влияет на функционирование ТЭК? Что может усилить переговорные позиции российских компаний ТЭК на мировом рынке в условиях современной климатической повестки международного диалога? Какие цели и задачи стоят перед Научно-образовательным климатическим центром? Как он будет содействовать в продвижении интересов российского ТЭК на международной арене?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы