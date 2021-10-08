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Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа
Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа - РИА Новости, 08.10.2021
Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа
27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о создании Гидрометцентром России и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина совместного Научно-образовательного погодно-климатического центра.
2021-10-08T14:17
2021-10-08T18:45
анонсы
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Задать вопросУчастники:- научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД;- ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, профессор, член-корреспондент РАО Виктор МАРТЫНОВ;- руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Вячеслав МИЩЕНКО.С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как климат влияет на функционирование ТЭК? Что может усилить переговорные позиции российских компаний ТЭК на мировом рынке в условиях современной климатической повестки международного диалога? Какие цели и задачи стоят перед Научно-образовательным климатическим центром? Как он будет содействовать в продвижении интересов российского ТЭК на международной арене?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:17 08.10.2021 (обновлено: 18:45 08.10.2021)
 

Онлайн-конференция о проекте Гидрометцентра и РГУ нефти и газа

Читать ria.ru в
27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о создании Гидрометцентром России и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина совместного Научно-образовательного погодно-климатического центра.
Задать вопрос
Участники:
- научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД;
- ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, профессор, член-корреспондент РАО Виктор МАРТЫНОВ;
- руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Вячеслав МИЩЕНКО.
С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как климат влияет на функционирование ТЭК? Что может усилить переговорные позиции российских компаний ТЭК на мировом рынке в условиях современной климатической повестки международного диалога? Какие цели и задачи стоят перед Научно-образовательным климатическим центром? Как он будет содействовать в продвижении интересов российского ТЭК на международной арене?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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