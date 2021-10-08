Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему
Депутат Рады Илья Кива, поздравивший Путина, рассказал об уважении к нему
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту РФ, отметив, что российский лидер умеет отстаивать свою позицию и это вызывает уважение, а время все расставит на свои места.
Кива в четверг поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. Он отметил, что имя президента РФ записано в истории человечества, и процитировал мастера Йоду из фильма "Звездные войны", сказав в видеообращении: "Да пребудет с вами сила". Глава российского государства 7 октября отметил 69-й день рождения.
"К Владимиру Путину каждый имеет право относиться по-своему, у каждого может быть своя точка зрения. Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру - это сегодня доказанный факт. И все это он делает в интересах своей страны и своего народа. Разве это не может вызывать уважение?" - написал Кива в Telegram-канале.
По словам депутата Рады, "бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец".
"Время все расставит на свои места", - добавил политик.