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Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему
Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему - РИА Новости, 08.10.2021
Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему
Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:02
2021-10-08T01:02
в мире
украина
киев
владимир путин
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту РФ, отметив, что российский лидер умеет отстаивать свою позицию и это вызывает уважение, а время все расставит на свои места.Кива в четверг поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. Он отметил, что имя президента РФ записано в истории человечества, и процитировал мастера Йоду из фильма "Звездные войны", сказав в видеообращении: "Да пребудет с вами сила". Глава российского государства 7 октября отметил 69-й день рождения.По словам депутата Рады, "бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец"."Время все расставит на свои места", - добавил политик.
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в мире, украина, киев, владимир путин, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
01:02 08.10.2021
 
Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему

Депутат Рады Илья Кива, поздравивший Путина, рассказал об уважении к нему

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту РФ, отметив, что российский лидер умеет отстаивать свою позицию и это вызывает уважение, а время все расставит на свои места.
Кива в четверг поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. Он отметил, что имя президента РФ записано в истории человечества, и процитировал мастера Йоду из фильма "Звездные войны", сказав в видеообращении: "Да пребудет с вами сила". Глава российского государства 7 октября отметил 69-й день рождения.

"К Владимиру Путину каждый имеет право относиться по-своему, у каждого может быть своя точка зрения. Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру - это сегодня доказанный факт. И все это он делает в интересах своей страны и своего народа. Разве это не может вызывать уважение?" - написал Кива в Telegram-канале.

По словам депутата Рады, "бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец".
"Время все расставит на свои места", - добавил политик.
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В миреУкраинаКиевВладимир ПутинИлья КиваОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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