https://ria.ru/20211008/kiva-1753603366.html

Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему

Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему - РИА Новости, 08.10.2021

Депутат Рады, поздравивший Путина, рассказал об отношении к нему

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T01:02

2021-10-08T01:02

2021-10-08T01:02

в мире

украина

киев

владимир путин

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, поздравивший Владимира Путина с днем рождения, рассказал о своем отношении к президенту РФ, отметив, что российский лидер умеет отстаивать свою позицию и это вызывает уважение, а время все расставит на свои места.Кива в четверг поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. Он отметил, что имя президента РФ записано в истории человечества, и процитировал мастера Йоду из фильма "Звездные войны", сказав в видеообращении: "Да пребудет с вами сила". Глава российского государства 7 октября отметил 69-й день рождения.По словам депутата Рады, "бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец"."Время все расставит на свои места", - добавил политик.

https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, владимир путин, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия