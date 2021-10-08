https://ria.ru/20211008/kapremont-1755214096.html

Капремонт филиала центра паллиативной помощи завершают в Москве

Капремонт филиала центра паллиативной помощи завершают в Москве - РИА Новости, 19.10.2021

Капремонт филиала центра паллиативной помощи завершают в Москве

Капитальный ремонт филиала Московского многопрофильного центра паллиативной помощи завершается в столице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-08T19:22

2021-10-08T19:22

2021-10-19T15:08

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москва

капремонт

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт филиала Московского многопрофильного центра паллиативной помощи завершается в столице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершается капитальный ремонт филиала Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Сейчас специалисты монтируют инженерные и медицинские системы, благоустраивают прилегающую территорию. Чистовая отделка завершена. Объект готов на 95%. Через несколько месяцев здесь будет открыт дом сестринского ухода "Люблино", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ноябре планируется завершить работы в корпусе по адресу: улица Двинцев, дом 6, стр. 1.Ремонт еще трех зданий по адресам: 1-й Щипковский переулок д.19, стр.1 и стр. 2, улица Академика Миллионщикова, д.1, стр. 2 проведут в 2021-2022 годах.

https://ria.ru/20211007/remont-1753512544.html

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москва, капремонт