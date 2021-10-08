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В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе - РИА Новости, 08.10.2021
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании опасных для здоровья услуг после избиения восьмилетнего мальчика в одной из городских школ,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:08
2021-10-08T13:08
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании опасных для здоровья услуг после избиения восьмилетнего мальчика в одной из городских школ, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.В начале октября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили. Проверки организовали полиция, СК и прокуратура."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным СК, 23 сентября в школе в Железнодорожном районе Новосибирска у мальчика произошел конфликт с учениками старших классов школы. В результате инцидента ребенку "были причинены телесные повреждения".В настоящее время в рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы на предмет безопасности учащихся, порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах", - добавили в СУСК.
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:08 08.10.2021
 
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения старшеклассниками ребенка в школе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании опасных для здоровья услуг после избиения восьмилетнего мальчика в одной из городских школ, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
В начале октября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили. Проверки организовали полиция, СК и прокуратура.
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"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 23 сентября в школе в Железнодорожном районе Новосибирска у мальчика произошел конфликт с учениками старших классов школы. В результате инцидента ребенку "были причинены телесные повреждения".
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В настоящее время в рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы на предмет безопасности учащихся, порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах", - добавили в СУСК.
 
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