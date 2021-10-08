https://ria.ru/20211008/izbienie-1753665367.html

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе - РИА Новости, 08.10.2021

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании опасных для здоровья услуг после избиения восьмилетнего мальчика в одной из городских школ,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:08

2021-10-08T13:08

2021-10-08T13:08

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании опасных для здоровья услуг после избиения восьмилетнего мальчика в одной из городских школ, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.В начале октября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили. Проверки организовали полиция, СК и прокуратура."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным СК, 23 сентября в школе в Железнодорожном районе Новосибирска у мальчика произошел конфликт с учениками старших классов школы. В результате инцидента ребенку "были причинены телесные повреждения".В настоящее время в рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы на предмет безопасности учащихся, порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

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новосибирск

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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия