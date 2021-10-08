В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"
В минздраве Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"
РИМ, 8 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"С одной стороны, для лиц, вакцинированных "Спутником", мы должны гарантировать их право на обладание green pass (электронным COVID-сертификатом), но одновременно нужно гарантировать безопасность окружающих людей. Рассматриваются две гипотезы. Либо вводить дополнительную дозу мРНК-вакцины тем, кто не вакцинирован препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Другой путь состоит в том, чтобы без дальнейшего изучения вопроса признать вакцинацию, проведенную за рубежом данными вакцинами. Обе возможности рассматриваются, и в ближайшие дни решение по этому вопросу будет принято", - заявил Рецца.
Неделю назад Рецца заявил, что экспертный совет при минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцину от коронавируса.
В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в национальную систему COVID-сертификатов (green pass), "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал дипломат.
Российским препаратом "Спутник V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие около республики Сан-Марино, находящейся на Апеннинском полуострове. В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино "Спутник V" применяли в 83% случаев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны получить третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для оформления итальянского green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.