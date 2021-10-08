https://ria.ru/20211008/italiya-1753764251.html

В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"

В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 08.10.2021

В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"

Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:46

2021-10-08T21:46

2021-10-08T21:46

распространение коронавируса

сан-марино

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

луиджи ди майо

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753561444_0:0:2503:1408_1920x0_80_0_0_a3c4ac8761fba4864b654d79e7cf1d9c.jpg

РИМ, 8 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."С одной стороны, для лиц, вакцинированных "Спутником", мы должны гарантировать их право на обладание green pass (электронным COVID-сертификатом), но одновременно нужно гарантировать безопасность окружающих людей. Рассматриваются две гипотезы. Либо вводить дополнительную дозу мРНК-вакцины тем, кто не вакцинирован препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Другой путь состоит в том, чтобы без дальнейшего изучения вопроса признать вакцинацию, проведенную за рубежом данными вакцинами. Обе возможности рассматриваются, и в ближайшие дни решение по этому вопросу будет принято", - заявил Рецца.Неделю назад Рецца заявил, что экспертный совет при минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцину от коронавируса.В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в национальную систему COVID-сертификатов (green pass), "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал дипломат.Российским препаратом "Спутник V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие около республики Сан-Марино, находящейся на Апеннинском полуострове. В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино "Спутник V" применяли в 83% случаев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны получить третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для оформления итальянского green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.

https://ria.ru/20211007/sputnik-1753510112.html

https://ria.ru/20211007/sputnikv-1753540713.html

сан-марино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-марино, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, луиджи ди майо, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"