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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/italiya-1753764251.html
В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"
В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 08.10.2021
В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"
Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:46
2021-10-08T21:46
распространение коронавируса
сан-марино
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
луиджи ди майо
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."С одной стороны, для лиц, вакцинированных "Спутником", мы должны гарантировать их право на обладание green pass (электронным COVID-сертификатом), но одновременно нужно гарантировать безопасность окружающих людей. Рассматриваются две гипотезы. Либо вводить дополнительную дозу мРНК-вакцины тем, кто не вакцинирован препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Другой путь состоит в том, чтобы без дальнейшего изучения вопроса признать вакцинацию, проведенную за рубежом данными вакцинами. Обе возможности рассматриваются, и в ближайшие дни решение по этому вопросу будет принято", - заявил Рецца.Неделю назад Рецца заявил, что экспертный совет при минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцину от коронавируса.В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в национальную систему COVID-сертификатов (green pass), "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал дипломат.Российским препаратом "Спутник V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие около республики Сан-Марино, находящейся на Апеннинском полуострове. В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино "Спутник V" применяли в 83% случаев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны получить третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для оформления итальянского green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.
https://ria.ru/20211007/sputnik-1753510112.html
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сан-марино, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, луиджи ди майо, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
21:46 08.10.2021
 
В Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"

В минздраве Италии пообещали решить проблему граждан, привитых "Спутником V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца в пятницу вновь пообещал решить проблему, связанную с гражданами, получившими ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"С одной стороны, для лиц, вакцинированных "Спутником", мы должны гарантировать их право на обладание green pass (электронным COVID-сертификатом), но одновременно нужно гарантировать безопасность окружающих людей. Рассматриваются две гипотезы. Либо вводить дополнительную дозу мРНК-вакцины тем, кто не вакцинирован препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Другой путь состоит в том, чтобы без дальнейшего изучения вопроса признать вакцинацию, проведенную за рубежом данными вакцинами. Обе возможности рассматриваются, и в ближайшие дни решение по этому вопросу будет принято", - заявил Рецца.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 14:19Распространение коронавируса
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"
Неделю назад Рецца заявил, что экспертный совет при минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцину от коронавируса.
В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в национальную систему COVID-сертификатов (green pass), "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал дипломат.
Российским препаратом "Спутник V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие около республики Сан-Марино, находящейся на Апеннинском полуострове. В рамках кампании по вакцинации населения в Сан-Марино "Спутник V" применяли в 83% случаев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны получить третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для оформления итальянского green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 16:42Распространение коронавируса
РФПИ не сомневается, что ВОЗ одобрит "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаСан-МариноЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийЛуиджи Ди МайоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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