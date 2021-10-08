https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753728862.html

Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021

Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:45

2021-10-08T17:45

2021-10-08T19:02

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства."Включены… Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", - говорится в сообщении.Также изданиями, выполняющими функции иноагента, признали Bellingcat* и MNews*.* СМИ, выполняющие функции иноагента

https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753726643.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, россия