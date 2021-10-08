https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753728862.html
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:45
2021-10-08T17:45
2021-10-08T19:02
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства."Включены… Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", - говорится в сообщении.Также изданиями, выполняющими функции иноагента, признали Bellingcat* и MNews*.* СМИ, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753726643.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, россия
17:45 08.10.2021 (обновлено: 19:02 08.10.2021)
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Минюст добавил в реестр иноагентов Bellingcat и девять журналистов