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Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:45
2021-10-08T19:02
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства."Включены… Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", - говорится в сообщении.Также изданиями, выполняющими функции иноагента, признали Bellingcat* и MNews*.* СМИ, выполняющие функции иноагента
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, россия
17:45 08.10.2021 (обновлено: 19:02 08.10.2021)
 
Минюст включил еще девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст добавил в реестр иноагентов Bellingcat и девять журналистов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще девять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
"Включены… Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", - говорится в сообщении.
Также изданиями, выполняющими функции иноагента, признали Bellingcat* и MNews*.
* СМИ, выполняющие функции иноагента
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
17:34
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Принятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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