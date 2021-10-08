https://ria.ru/20211008/immunitet-1753656132.html
Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета
Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета - РИА Новости, 08.10.2021
Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета
Вакцинация является единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а формирование коллективного иммунитета зависит от каждого жителя республики, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:38
2021-10-08T12:38
2021-10-08T12:39
республика татарстан
общество
казань
рустам минниханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Вакцинация является единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а формирование коллективного иммунитета зависит от каждого жителя республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией… Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, уважаемые татарстанцы", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.Минниханов отметил ответственный подход к делу медицинских работников и глав отдельных районов: Актанышского, Новошешминского и Ютазинского, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации, по его словам, в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах Татарстана.Глава республики поручил правительству, региональному управлению Роспотребнадзора, главам муниципалитетов, руководителям предприятий в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации населения. При этом он отметил, что республика полностью обеспечена вакциной, имеются все четыре ее вида, развернуто необходимое количество прививочных пунктов.Минниханов добавил, что в этом году правительством страны выделено 2 миллиарда рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта "Санитарный щит": будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу – в аэропортах "Казань" и "Бегишево"."Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам", - подчеркнул глава региона.По данным оперативного штаба, на 8 октября в Татарстане зарегистрировано 27 640 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 86. Темп прироста заболеваемости составляет 0,3%. Выздоровели за весь период 23 544 человека. Умерли от COVID-19 в республике 781 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 097 445 человек, из них 957 984 человека получили второй компонент вакцины. Ревакцинацию прошли 14 320 человек.
https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html
https://ria.ru/20211005/ball-1753246076.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_18810e5069f6b4ed3a9079fdf7fd1309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:38 08.10.2021 (обновлено: 12:39 08.10.2021)
Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета
Глава Татарстана Минниханов: формирование коллективного иммунитета зависит от каждого
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости.
Вакцинация является единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а формирование коллективного иммунитета зависит от каждого жителя республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов
.
"Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией… Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, уважаемые татарстанцы", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
Минниханов отметил ответственный подход к делу медицинских работников и глав отдельных районов: Актанышского, Новошешминского и Ютазинского, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации, по его словам, в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах Татарстана.
Глава республики поручил правительству, региональному управлению Роспотребнадзора
, главам муниципалитетов, руководителям предприятий в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации населения. При этом он отметил, что республика полностью обеспечена вакциной, имеются все четыре ее вида, развернуто необходимое количество прививочных пунктов.
Минниханов добавил, что в этом году правительством страны выделено 2 миллиарда рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. Казань
вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта "Санитарный щит": будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу – в аэропортах "Казань" и "Бегишево".
"Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам", - подчеркнул глава региона.
По данным оперативного штаба, на 8 октября в Татарстане зарегистрировано 27 640 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 86. Темп прироста заболеваемости составляет 0,3%. Выздоровели за весь период 23 544 человека. Умерли от COVID-19 в республике 781 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 097 445 человек, из них 957 984 человека получили второй компонент вакцины. Ревакцинацию прошли 14 320 человек.