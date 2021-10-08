https://ria.ru/20211008/immunitet-1753656132.html

Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета

Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета - РИА Новости, 08.10.2021

Глава Татарстана назвал условие формирования коллективного иммунитета

Вакцинация является единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а формирование коллективного иммунитета зависит от каждого жителя республики, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:38

2021-10-08T12:38

2021-10-08T12:39

республика татарстан

общество

казань

рустам минниханов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Вакцинация является единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а формирование коллективного иммунитета зависит от каждого жителя республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией… Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, уважаемые татарстанцы", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.Минниханов отметил ответственный подход к делу медицинских работников и глав отдельных районов: Актанышского, Новошешминского и Ютазинского, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации, по его словам, в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах Татарстана.Глава республики поручил правительству, региональному управлению Роспотребнадзора, главам муниципалитетов, руководителям предприятий в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации населения. При этом он отметил, что республика полностью обеспечена вакциной, имеются все четыре ее вида, развернуто необходимое количество прививочных пунктов.Минниханов добавил, что в этом году правительством страны выделено 2 миллиарда рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта "Санитарный щит": будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу – в аэропортах "Казань" и "Бегишево"."Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам", - подчеркнул глава региона.По данным оперативного штаба, на 8 октября в Татарстане зарегистрировано 27 640 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 86. Темп прироста заболеваемости составляет 0,3%. Выздоровели за весь период 23 544 человека. Умерли от COVID-19 в республике 781 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 097 445 человек, из них 957 984 человека получили второй компонент вакцины. Ревакцинацию прошли 14 320 человек.

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

https://ria.ru/20211005/ball-1753246076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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