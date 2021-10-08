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"ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода
"ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода - РИА Новости, 08.10.2021
"ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода
"ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор USM Иван Стрешинский. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:15
2021-10-08T01:15
экономика
москва
алишер усманов
мегафон
иван стрешинский
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор USM Иван Стрешинский.Стратегически, по словам Стрешинского, "ИКС-холдинг" должен развиваться независимо. При этом у основателя "ИКС-холдинга" Антона Черепенникова есть видение, как его развивать, а Алишер Усманов и другие акционеры USM его поддержали. Сделка еще не структурирована, но планируется, что активы, связанные с телекомом, отойдут к USM, а те, что связаны с производством оборудования, и ряд других IT-активов - к "ИКС-холдингу". Черепенников перестанет быть операционным директором "ЮэСэМ телекома", но останется в "Мегафоне" как независимый директор.Стрешинский отметил также, что после выделения IT- и телеком-активов в субхолдинг "ЮэСэМ телеком" компаниям удалось добиться "большого синергического эффекта". В холдинг помимо "Мегафона" вошло и другие IT-компании в составе "ИКС-Холдинга"."В первую очередь мы стремились оптимизировать инфраструктуру и процедуру освоения CAPEX "Мегафона". Этим занимался Антон Черепенников на позиции операционного директора "ЮэСэМ телекома" и члена совета директоров "Мегафона". Например, за прошедшее время CAPEX у нас сократился на 25%, при этом строить мы стали не меньше, а даже больше. При том, что мы существенно снизили капитальные затраты, у нас в среднем на 25% оптимизировались и единичные расценки на разные инфраструктурные элементы. Таким образом, мы достигли того, чего хотели", - подчеркнул он.Стрешинский подчеркнул также, что у USM появилась команда профессионалов, которые "разбираются в том, какие решения можно внедрять, у них есть определенные KPI, не только в части надежности сети, но и финансовых показателей, эффективности инвестиций". На фоне этого компания обновила телеком-инфраструктуру. Гендиректор USM пообещал, что уже в следующем году качество связи от "Мегафона" улучшится.
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экономика, москва, алишер усманов, мегафон, иван стрешинский
01:15 08.10.2021
 
"ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода

Гендиректор Стрешинский: "ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода

© Коммерсантъ / Александр МиридоновГендиректор USM Advisors Иван Стрешинский
Гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Коммерсантъ / Александр Миридонов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор USM Иван Стрешинский.
"Задачи, которые мы поставили с точки зрения телеком-бизнеса, достигнуты. И сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие "ИКС-холдинга" по двум причинам. Первая связана с тем, что с точки зрения стратегии мы не концентрируемся на теме производства оборудования, это отдельный вопрос. Второе - аффилированность между "ИКС-холдингом" и "Мегафоном" в определенной степени вредит бизнесу первого. Планируем провести ее (сделку - ред.) примерно за полгода", - отметил он.
Стратегически, по словам Стрешинского, "ИКС-холдинг" должен развиваться независимо. При этом у основателя "ИКС-холдинга" Антона Черепенникова есть видение, как его развивать, а Алишер Усманов и другие акционеры USM его поддержали. Сделка еще не структурирована, но планируется, что активы, связанные с телекомом, отойдут к USM, а те, что связаны с производством оборудования, и ряд других IT-активов - к "ИКС-холдингу". Черепенников перестанет быть операционным директором "ЮэСэМ телекома", но останется в "Мегафоне" как независимый директор.
Стрешинский отметил также, что после выделения IT- и телеком-активов в субхолдинг "ЮэСэМ телеком" компаниям удалось добиться "большого синергического эффекта". В холдинг помимо "Мегафона" вошло и другие IT-компании в составе "ИКС-Холдинга".
"В первую очередь мы стремились оптимизировать инфраструктуру и процедуру освоения CAPEX "Мегафона". Этим занимался Антон Черепенников на позиции операционного директора "ЮэСэМ телекома" и члена совета директоров "Мегафона". Например, за прошедшее время CAPEX у нас сократился на 25%, при этом строить мы стали не меньше, а даже больше. При том, что мы существенно снизили капитальные затраты, у нас в среднем на 25% оптимизировались и единичные расценки на разные инфраструктурные элементы. Таким образом, мы достигли того, чего хотели", - подчеркнул он.
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Стрешинский подчеркнул также, что у USM появилась команда профессионалов, которые "разбираются в том, какие решения можно внедрять, у них есть определенные KPI, не только в части надежности сети, но и финансовых показателей, эффективности инвестиций". На фоне этого компания обновила телеком-инфраструктуру. Гендиректор USM пообещал, что уже в следующем году качество связи от "Мегафона" улучшится.
 
ЭкономикаМоскваАлишер УсмановМегафонИван Стрешинский
 
 
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