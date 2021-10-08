https://ria.ru/20211008/grigorenko-1753748962.html

Григоренко оценил исполнение нацпроектов

Григоренко оценил исполнение нацпроектов - РИА Новости, 08.10.2021

Григоренко оценил исполнение нацпроектов

Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:21

2021-10-08T19:21

2021-10-08T19:21

общество

дмитрий григоренко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740918254_0:56:2880:1676_1920x0_80_0_0_d9d6f0dd65714633ea0e244dfcccc93c.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко."Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 нацпроектам на сегодняшний день - 87%. Мы понимаем, что до конца года ещё фактически три месяца, и мы идём в очень хорошей динамике, даже в очень и очень хорошей", - сказал Григоренко журналистам."Что касается темповки: что этого года, что следующего года, то задача на самом деле очень простая: делать 100% того, что запланировано. Те темпы, которые у нас запланированы, на сегодняшний день мы выдерживаем", - подчеркнул Григоренко.Говоря о целях по организации нацпроектов на ближайшее время, Григоренко особо отметил цифровизацию процессов, которая даёт возможность "совершенно другого качества управления"."Это минимизация людей и участия людей в управлении, это возможность через цифру при наличии больших данных не только реагировать на события, которые наступили, но и предвосхищать их... Основная задача у нас по управлению нацпроектами состоит в том, чтобы через цифровизацию менять или улучшать модель управления самими нацпроектами ", - сказал он.Как пояснил журналистам Григоренко, в информационной системе мониторинга нацпроектов все мероприятия, предусмотренные в их рамках, имеют "законченный образ результата", для каждого из них определяются контрольные точки: события, которые должны быть исполнены в рамках выполнения."Если событие наступает, мы понимаем, что все идёт у нас в плановом режиме, и все хорошо, если оно не наступает, мы понимаем, что что-то у нас не так и начинаем на это реагировать", - рассказал он.

https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий григоренко, россия