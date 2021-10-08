https://ria.ru/20211008/grigorenko-1753748962.html
Григоренко оценил исполнение нацпроектов
Григоренко оценил исполнение нацпроектов - РИА Новости, 08.10.2021
Григоренко оценил исполнение нацпроектов
Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:21
2021-10-08T19:21
2021-10-08T19:21
общество
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко."Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 нацпроектам на сегодняшний день - 87%. Мы понимаем, что до конца года ещё фактически три месяца, и мы идём в очень хорошей динамике, даже в очень и очень хорошей", - сказал Григоренко журналистам."Что касается темповки: что этого года, что следующего года, то задача на самом деле очень простая: делать 100% того, что запланировано. Те темпы, которые у нас запланированы, на сегодняшний день мы выдерживаем", - подчеркнул Григоренко.Говоря о целях по организации нацпроектов на ближайшее время, Григоренко особо отметил цифровизацию процессов, которая даёт возможность "совершенно другого качества управления"."Это минимизация людей и участия людей в управлении, это возможность через цифру при наличии больших данных не только реагировать на события, которые наступили, но и предвосхищать их... Основная задача у нас по управлению нацпроектами состоит в том, чтобы через цифровизацию менять или улучшать модель управления самими нацпроектами ", - сказал он.Как пояснил журналистам Григоренко, в информационной системе мониторинга нацпроектов все мероприятия, предусмотренные в их рамках, имеют "законченный образ результата", для каждого из них определяются контрольные точки: события, которые должны быть исполнены в рамках выполнения."Если событие наступает, мы понимаем, что все идёт у нас в плановом режиме, и все хорошо, если оно не наступает, мы понимаем, что что-то у нас не так и начинаем на это реагировать", - рассказал он.
https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html
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общество, дмитрий григоренко, россия
Григоренко оценил исполнение нацпроектов
Вице-премьер Григоренко: исполнение нацпроектов в 2021 году идет в очень хорошей динамике
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко
.
"Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 нацпроектам на сегодняшний день - 87%. Мы понимаем, что до конца года ещё фактически три месяца, и мы идём в очень хорошей динамике, даже в очень и очень хорошей", - сказал Григоренко журналистам.
"Что касается темповки: что этого года, что следующего года, то задача на самом деле очень простая: делать 100% того, что запланировано. Те темпы, которые у нас запланированы, на сегодняшний день мы выдерживаем", - подчеркнул Григоренко.
Говоря о целях по организации нацпроектов на ближайшее время, Григоренко особо отметил цифровизацию процессов, которая даёт возможность "совершенно другого качества управления".
"Это минимизация людей и участия людей в управлении, это возможность через цифру при наличии больших данных не только реагировать на события, которые наступили, но и предвосхищать их... Основная задача у нас по управлению нацпроектами состоит в том, чтобы через цифровизацию менять или улучшать модель управления самими нацпроектами ", - сказал он.
Как пояснил журналистам Григоренко, в информационной системе мониторинга нацпроектов все мероприятия, предусмотренные в их рамках, имеют "законченный образ результата", для каждого из них определяются контрольные точки: события, которые должны быть исполнены в рамках выполнения.
"Если событие наступает, мы понимаем, что все идёт у нас в плановом режиме, и все хорошо, если оно не наступает, мы понимаем, что что-то у нас не так и начинаем на это реагировать", - рассказал он.