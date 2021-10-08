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Григоренко оценил исполнение нацпроектов
Григоренко оценил исполнение нацпроектов - РИА Новости, 08.10.2021
Григоренко оценил исполнение нацпроектов
Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:21
2021-10-08T19:21
общество
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко."Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 нацпроектам на сегодняшний день - 87%. Мы понимаем, что до конца года ещё фактически три месяца, и мы идём в очень хорошей динамике, даже в очень и очень хорошей", - сказал Григоренко журналистам."Что касается темповки: что этого года, что следующего года, то задача на самом деле очень простая: делать 100% того, что запланировано. Те темпы, которые у нас запланированы, на сегодняшний день мы выдерживаем", - подчеркнул Григоренко.Говоря о целях по организации нацпроектов на ближайшее время, Григоренко особо отметил цифровизацию процессов, которая даёт возможность "совершенно другого качества управления"."Это минимизация людей и участия людей в управлении, это возможность через цифру при наличии больших данных не только реагировать на события, которые наступили, но и предвосхищать их... Основная задача у нас по управлению нацпроектами состоит в том, чтобы через цифровизацию менять или улучшать модель управления самими нацпроектами ", - сказал он.Как пояснил журналистам Григоренко, в информационной системе мониторинга нацпроектов все мероприятия, предусмотренные в их рамках, имеют "законченный образ результата", для каждого из них определяются контрольные точки: события, которые должны быть исполнены в рамках выполнения."Если событие наступает, мы понимаем, что все идёт у нас в плановом режиме, и все хорошо, если оно не наступает, мы понимаем, что что-то у нас не так и начинаем на это реагировать", - рассказал он.
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общество, дмитрий григоренко, россия
19:21 08.10.2021
 
Григоренко оценил исполнение нацпроектов

Вице-премьер Григоренко: исполнение нацпроектов в 2021 году идет в очень хорошей динамике

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение нацпроектов в 2021 году проходит в хорошей динамике, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 нацпроектам на сегодняшний день - 87%. Мы понимаем, что до конца года ещё фактически три месяца, и мы идём в очень хорошей динамике, даже в очень и очень хорошей", - сказал Григоренко журналистам.
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"Что касается темповки: что этого года, что следующего года, то задача на самом деле очень простая: делать 100% того, что запланировано. Те темпы, которые у нас запланированы, на сегодняшний день мы выдерживаем", - подчеркнул Григоренко.
Говоря о целях по организации нацпроектов на ближайшее время, Григоренко особо отметил цифровизацию процессов, которая даёт возможность "совершенно другого качества управления".
"Это минимизация людей и участия людей в управлении, это возможность через цифру при наличии больших данных не только реагировать на события, которые наступили, но и предвосхищать их... Основная задача у нас по управлению нацпроектами состоит в том, чтобы через цифровизацию менять или улучшать модель управления самими нацпроектами ", - сказал он.
Как пояснил журналистам Григоренко, в информационной системе мониторинга нацпроектов все мероприятия, предусмотренные в их рамках, имеют "законченный образ результата", для каждого из них определяются контрольные точки: события, которые должны быть исполнены в рамках выполнения.
"Если событие наступает, мы понимаем, что все идёт у нас в плановом режиме, и все хорошо, если оно не наступает, мы понимаем, что что-то у нас не так и начинаем на это реагировать", - рассказал он.
 
ОбществоДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
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