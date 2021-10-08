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Володин рассказал о создании новых комитетов в Госдуме
Володин рассказал о создании новых комитетов в Госдуме - РИА Новости, 08.10.2021
Володин рассказал о создании новых комитетов в Госдуме
Появление новых комитетов в Госдуме усилит контроль, в том числе, за деятельностью министерств и ведомств со стороны нижней палаты парламента, считает спикер ГД РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:51
2021-10-08T09:51
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Появление новых комитетов в Госдуме усилит контроль, в том числе, за деятельностью министерств и ведомств со стороны нижней палаты парламента, считает спикер ГД Вячеслав Володин."Структура Думы будет отличаться от структуры предыдущей... Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство. Возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой", - сказал Володин журналистам.Он напомнил, что, согласно принятым поправкам к конституции, "у парламента новые полномочия, а значит, и ответственность выше". Так, обновленная Конституция России наделила Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. При назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.Ранее вице-спикер Госдумы и руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания ГД VIII созыва Александр Жуков сообщил, что в Думе будет создано 32 комитета вместо 26 в прошлом созыве. Как отмечал Жуков, это "увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов исполнительной власти".Комментируя появление пятой фракции "Новые люди", спикер Госдумы добавил, что "приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной". "Но эта сложность позволит избежать ошибок. Решения будут приниматься более сбалансированно", - отметил Володин.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. ЦИК признал выборы состоявшимися.
https://ria.ru/20211008/gosduma-1753615429.html
https://ria.ru/20211007/volodin-1753531415.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
09:51 08.10.2021
 
Володин рассказал о создании новых комитетов в Госдуме

Володин: появление новых комитетов в Госдуме усилит контроль за работой правительства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Появление новых комитетов в Госдуме усилит контроль, в том числе, за деятельностью министерств и ведомств со стороны нижней палаты парламента, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Структура Думы будет отличаться от структуры предыдущей... Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство. Возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой", - сказал Володин журналистам.
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Он напомнил, что, согласно принятым поправкам к конституции, "у парламента новые полномочия, а значит, и ответственность выше". Так, обновленная Конституция России наделила Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. При назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.
Ранее вице-спикер Госдумы и руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания ГД VIII созыва Александр Жуков сообщил, что в Думе будет создано 32 комитета вместо 26 в прошлом созыве. Как отмечал Жуков, это "увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов исполнительной власти".
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Комментируя появление пятой фракции "Новые люди", спикер Госдумы добавил, что "приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной". "Но эта сложность позволит избежать ошибок. Решения будут приниматься более сбалансированно", - отметил Володин.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. ЦИК признал выборы состоявшимися.
 
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