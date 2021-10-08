https://ria.ru/20211008/golikova-1753746181.html

В России от COVID-19 привились 42,4 миллиона человек

В России от COVID-19 привились 42,4 миллиона человек - РИА Новости, 08.10.2021

В России от COVID-19 привились 42,4 миллиона человек

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вакцинацию важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:04

2021-10-08T19:04

2021-10-08T19:57

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вакцинацию важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19.Она рассказала, что к 8 октября 47,8 миллиона россиян получили первый компонент, 42,4 миллиона привились полностью, 2,1 миллиона — повторно.По официальным данным Росстата, смертность в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 32,5%. Из общего прироста этого показателя в указанном месяце 81,7% приходится на COVID-19.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии