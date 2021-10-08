https://ria.ru/20211008/gaz-1753727101.html

Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе

Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе - РИА Новости, 08.10.2021

Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе

Правительство предложило "Газпрому" вернуться к торговле на электронной бирже в Санкт-Петербурге. Так рассчитывают стабилизировать цены на голубое топливо в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:44

2021-10-08T18:44

2021-10-08T18:59

экономика

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Правительство предложило "Газпрому" вернуться к торговле на электронной бирже в Санкт-Петербурге. Так рассчитывают стабилизировать цены на голубое топливо в Европе. Однако компания пока не готова на такой шаг. В приоритете — российские регионы, где уже стартовал отопительный сезон. Как Россия пытается охладить рынок — в материале РИА Новости.Выйти на биржу"Газпром" не продает голубое топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 9 августа — после аварии в Новом Уренгое. И в данный момент не планирует возобновлять торги, заявил член правления компании и начальник департамента 314 Геннадий Сухов. Он объяснил это ранним началом отопительного сезона.С 16 сентября дома согревают в 26 регионах страны. С 17 сентября — в Москве и Санкт-Петербурге. К концу месяца перебор по суточным объемам потребления составил 250 миллионов кубометров. "Ну какие тут могут быть торги? Причем мы еще не обеспечили до конца плановые задания по закачке", — сказал Сухов.Между тем отопительный сезон приближается и в Европе, а газа там не хватает. Подземные хранилища заполнены примерно на 72 процента — десятилетний минимум.Хуже всего дела в Австрии — 50 процентов. В аутсайдерах Нидерланды и Португалия. У крупнейшего потребителя российского топлива в Европе, Германии, 64 процента.Дефицит взвинчивает цены. Чуть ли не каждую неделю котировки обновляют максимумы. Уже позади порог в 1200 долларов за тысячу кубометров. И то ли еще будет, говорят аналитики, если зима окажется холодной.Сжиженный природный газ не помогает — он практически полностью утекает в Азию, где платят больше.Подвела и зеленая энергетика, на которую делают ставку на Западе. Слабый ветер в Северном море сократил генерацию на 20 процентов.При этом на аукционах по бронированию дополнительных транзитных мощностей через Украину "Газпром" выкупил только 4,3 процента от предложенных 15 миллионов кубометров в сутки. А на октябрь вообще ничего не зарезервировал.Киев обвинил Москву в искусственном создании топливного кризиса. Однако претензии необоснованны. Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель.К тому же откладывается запуск "Северного потока — 2", способного охладить рынок.Однако российское правительство ищет пути, как стабилизировать цены в ЕС. Поэтому вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию ТЭК и предложил "Газпрому" увеличить продажи на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге. По его словам, так удастся сбить спекулятивный эффект. Тем не менее в приоритете — внутренний рынок. На закачку уйдет недели две."Можно это сделать, только не в ущерб себе", — поддержал Новака Владимир Путин. Причем "не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге", подчеркнул президент.Он напомнил, что за переход на биржевую торговлю газом выступала Еврокомиссия прошлого созыва. Добилась своего. "Где теперь их предложения — понятно, а потребитель в континентальной Европе страдает от их реализации", — сказал Путин.Президент также предупредил о рисках торговли на бирже: "Это же не часы, трусы и галстуки, не машины и даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке. Газ так не торгуется".Ранее из-за недостатка топлива на рынке и роста цен российские антимонопольщики рекомендовали "Газпрому" увеличить продажи на бирже.Долгосрочный контракт на гибкую ценуТам торгуют по такой схеме: поставщики и заказчики подают заявки на продажу/покупку определенного объема газа по устраивающей их цене. Когда условия совпадают, заключают договор.Однако "Газпром" экспортирует в основном по долгосрочным контрактам с условием "бери или плати". Компания обязана в срок предоставить газ по максимуму — как в договоре. Покупатель должен заплатить. И не важно, сколько он использовал.Очень похоже на абонентский договор. Каждый месяц человек платит за интернет, хотя трафик может быть вообще нулевым."Долгосрочные контракты обеспечивают надежность и стабильность. А формула цены учитывает изменение стоимости за прошедшие шесть-девять месяцев", — говорит Игорь Захаров, учредитель цифровой экосистемы DBX.Однако это уже не устраивает европейцев. И они не продлили договоры. Перешли на спотовые поставки — когда покупаешь сколько нужно, не переплачивая за невыбранный объем.Это выгодно, когда потребности снижаются. Но так бывает не всегда. Аномальные морозы и жара вынудили европейцев выкачивать из хранилищ слишком много. А значит, больше покупать по завышенным ценам. Не получилось не только сэкономить — переплачивают втридорога.Но даже сейчас не все потеряно. Среди тех, кто не замерзнет этой зимой, — Венгрия. На прошлой неделе "Газпром" и венгерская MVМ заключили контракт на 15 лет.Тем временем цены в Европе на голубое топливо продолжают бить рекорды. Во Франции с января газовые тарифы выросли почти на 60 процентов и лишь в октябре — на 12.Это тянет за собой электричество и отопление. Власти обещают сдерживать подорожание. С опаской озираются через Ла-Манш на британских соседей, где разорились уже два поставщика газа."Безалаберность европейских властей привела к энергетическому кризису. Наращивание продаж "Газпромом" через биржу собьет накал. Сама компания сможет заработать на текущих ценах. Если на споте чисто спекулятивная история, то в России будут реальные контракты. Причем биржевая торговля не мешает работать и по крупным договорам. Свидетельство тому — сделка с Венгрией", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Увеличение продаж должно сбить цены. Но не стоит забывать, что один "Газпром" — в поле не воин. В корне изменить ситуацию и охладить рынок ему не под силу.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2