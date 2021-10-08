https://ria.ru/20211008/gaz-1753621777.html

Украине осталось три года

Украине отвели срок для решения газового вопроса - РИА Новости, 08.10.2021

Украине осталось три года

При худшем стечении обстоятельств после завершения срока действия контракта с "Газпромом" украинская ГТС Украины останется совершенно без российского газа. Об... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:03

2021-10-08T10:03

2021-10-08T13:42

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При худшем стечении обстоятельств после завершения срока действия контракта с "Газпромом" украинская ГТС Украины останется совершенно без российского газа. Об этом заявил в эфире Ukrlife.tv исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.По его мнению, несмотря на обещания России сохранить транзит через Украину, не исключен худший сценарий, при котором Москва сделает выбор в пользу других стран — импортеров топлива.Денисенко подчеркнул, что украинские власти должны решить этот вопрос за три года, но пока газовая тематика даже не обсуждается.На днях президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/gaz-1753584589.html

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в мире, украина, владимир путин, газпром, оператор гтс украины, россия