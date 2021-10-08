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"Советский военный" подрался с британскими консерваторами. Видео
Британец в советской военной форме устроил дебош на конференции тори - РИА Новости, 08.10.2021
"Советский военный" подрался с британскими консерваторами. Видео
Британский активист Стив Брэй пришел на конференцию Консервативной партии в советской военной форме и устроил перепалку с ее участниками. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:02
2021-10-08T13:02
2021-10-08T13:39
в мире
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евросоюз
борис джонсон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британский активист Стив Брэй пришел на конференцию Консервативной партии в советской военной форме и устроил перепалку с ее участниками.Во время заседания у Брэя зазвонил телефон, причем мелодией звонка оказался советский гимн. Один из присутствовавших попытался силой вывести активиста из зала, но тот потребовал убрать от него руки и поругался еще с несколькими участниками встречи.Конференция проводилась под эгидой организации Big Brother Watch. Она выступает в защиту гражданских прав и свобод и протестует против технологических изменений, позволяющих IT-гигантам собирать данные о пользователях.Стив Брэй известен в Великобритании как Stop Brexit Guy. Он неоднократно выступал с провокационными акциями, активно критиковал правительство Бориса Джонсона за выход из Евросоюза. В 2019 году он участвовал во всеобщих выборах, однако проиграл в своем округе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, евросоюз, борис джонсон
13:02 08.10.2021 (обновлено: 13:39 08.10.2021)
Британец в советской военной форме устроил дебош на конференции тори
Британский активист Стив Брэй в советской форме подрался с участником конференции тори
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британский активист Стив Брэй пришел на конференцию Консервативной партии в советской военной форме и устроил перепалку с ее участниками.
Во время заседания у Брэя зазвонил телефон, причем мелодией звонка оказался советский гимн. Один из присутствовавших попытался силой вывести активиста из зала, но тот потребовал убрать от него руки и поругался еще с несколькими участниками встречи.
Конференция проводилась под эгидой организации Big Brother Watch. Она выступает в защиту гражданских прав и свобод и протестует против технологических изменений, позволяющих IT-гигантам собирать данные о пользователях.
Стив Брэй известен в Великобритании
как Stop Brexit Guy. Он неоднократно выступал с провокационными акциями, активно критиковал правительство Бориса Джонсона
за выход из Евросоюза
. В 2019 году он участвовал во всеобщих выборах, однако проиграл в своем округе.