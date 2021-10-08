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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211008/finlyandiya-1753650183.html
Россияне стали чаще посещать Финляндию
Россияне стали чаще посещать Финляндию - РИА Новости, 08.10.2021
Россияне стали чаще посещать Финляндию
Количество пересечений сухопутной границы между Финляндией и Россией в сентябре увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:30
2021-10-08T16:30
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Количество пересечений сухопутной границы между Финляндией и Россией в сентябре увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, рассказала РИА Новости представитель Пограничной охраны Финляндии Мира Алопаеус."Всего в сентябре наземную границу с Россией пересекли 87865 человек. Самыми востребованными КПП стали Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное), где прошло 30742 и 26178 человек, соответственно", — отметила она.Годом ранее данный показатель составил 31,8 тысячи человек.Пересечение границы регулируется как российскими, так и финскими ограничениями, введенными странами из-за пандемии коронавируса.Для туризма граница закрыта с 19 марта 2020 года.Всего с начала 2021 года из одной страны в другую ездили 666 447 граждан. Годом ранее этот показатель превышал 2,4 миллиона.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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финляндия, новости - туризм, туризм, россия
16:30 08.10.2021
 
Россияне стали чаще посещать Финляндию

В сентябре число пересечений финско-российской границы выросло по сравнению с 2020 годом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Количество пересечений сухопутной границы между Финляндией и Россией в сентябре увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, рассказала РИА Новости представитель Пограничной охраны Финляндии Мира Алопаеус.
"Всего в сентябре наземную границу с Россией пересекли 87865 человек. Самыми востребованными КПП стали Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное), где прошло 30742 и 26178 человек, соответственно", — отметила она.
Годом ранее данный показатель составил 31,8 тысячи человек.
Пересечение границы регулируется как российскими, так и финскими ограничениями, введенными странами из-за пандемии коронавируса.
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Для туризма граница закрыта с 19 марта 2020 года.
Всего с начала 2021 года из одной страны в другую ездили 666 447 граждан. Годом ранее этот показатель превышал 2,4 миллиона.
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