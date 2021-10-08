https://ria.ru/20211008/finlyandiya-1753650183.html

Россияне стали чаще посещать Финляндию

Россияне стали чаще посещать Финляндию - РИА Новости, 08.10.2021

Россияне стали чаще посещать Финляндию

Количество пересечений сухопутной границы между Финляндией и Россией в сентябре увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:30

2021-10-08T16:30

2021-10-08T16:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Количество пересечений сухопутной границы между Финляндией и Россией в сентябре увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, рассказала РИА Новости представитель Пограничной охраны Финляндии Мира Алопаеус."Всего в сентябре наземную границу с Россией пересекли 87865 человек. Самыми востребованными КПП стали Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное), где прошло 30742 и 26178 человек, соответственно", — отметила она.Годом ранее данный показатель составил 31,8 тысячи человек.Пересечение границы регулируется как российскими, так и финскими ограничениями, введенными странами из-за пандемии коронавируса.Для туризма граница закрыта с 19 марта 2020 года.Всего с начала 2021 года из одной страны в другую ездили 666 447 граждан. Годом ранее этот показатель превышал 2,4 миллиона.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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