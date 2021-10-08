12:48 08.10.2021 (обновлено: 12:52 08.10.2021)
Москва выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС, заявил Лавров
Лавров: Россия заинтересована в полном восстановлении регулярных контактов с Евросоюзом
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС и заинтересована в восстановлении регулярных контактов по всем направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают. Деловое сотрудничество, бизнес-проекты, взаимные инвестиции и торговля - очевидные сферы, где такие возможности, конечно же, существуют", - заявил Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия и ЕС остаются очень важными экономическими партнерами друг для друга. После спада из-за пандемии в этом году за первые семь месяцев товарооборот превысил 150 миллиардов и по сравнению с прошлым годом за аналогичный период вырос почти на 40%, добавил Лавров.
"Мы за прагматичное сотрудничество с учетом реальных потребностей, которые вытекают из задач социально-экономического развития России и задач дальнейшего развития европейских стран, чей бизнес в этом зале представлен", - подчеркнул он.
По его словам, Москва заинтересована в восстановлении регулярных и системных контактов по всем направлениям, в том числе в здравоохранении.
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"Мы открыты для конструктивного диалога по всем без исключения вопросам, но именно равноправного", - заявил Лавров. С Россией при этом Брюссель продолжает общаться с позиций "ученик - учитель, ведущий - ведомый", отметил он.
"Любое взаимодействие может быть только улицей с двусторонним движением, если у нас возобладает у всех здравый смысл, имею в виду у нас и государств Евросоюза, мы, конечно же, сможем выработать новую, эффективную, сбалансированную, отвечающую реалиям современности модель отношений", - пояснил министр.
Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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