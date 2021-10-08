https://ria.ru/20211008/evrosoyuz-1753659217.html

Москва выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС, заявил Лавров

Москва выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2021

Москва выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС, заявил Лавров

Россия выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС и заинтересована в восстановлении регулярных контактов по всем направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:48

2021-10-08T12:48

2021-10-08T12:52

в мире

москва

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ассоциация европейского бизнеса

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия выступает за прагматичное сотрудничество с ЕС и заинтересована в восстановлении регулярных контактов по всем направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают. Деловое сотрудничество, бизнес-проекты, взаимные инвестиции и торговля - очевидные сферы, где такие возможности, конечно же, существуют", - заявил Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия и ЕС остаются очень важными экономическими партнерами друг для друга. После спада из-за пандемии в этом году за первые семь месяцев товарооборот превысил 150 миллиардов и по сравнению с прошлым годом за аналогичный период вырос почти на 40%, добавил Лавров.По его словам, Москва заинтересована в восстановлении регулярных и системных контактов по всем направлениям, в том числе в здравоохранении."Мы открыты для конструктивного диалога по всем без исключения вопросам, но именно равноправного", - заявил Лавров. С Россией при этом Брюссель продолжает общаться с позиций "ученик - учитель, ведущий - ведомый", отметил он."Любое взаимодействие может быть только улицей с двусторонним движением, если у нас возобладает у всех здравый смысл, имею в виду у нас и государств Евросоюза, мы, конечно же, сможем выработать новую, эффективную, сбалансированную, отвечающую реалиям современности модель отношений", - пояснил министр.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745732880.html

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в мире, москва, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ассоциация европейского бизнеса, россия