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Минздрав поставил на место посла ЕС после клеветы на Россию
Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам - РИА Новости, 08.10.2021
Минздрав поставил на место посла ЕС после клеветы на Россию
Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва не предоставила документы, необходимые для взаимного признания... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:10
2021-10-08T09:07
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
маркус эдерер
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва не предоставила документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.В беседе с медиахолдингом дипломат заявил, что Брюссель еще в июле передал российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако ответа не последовало.В министерстве утверждают, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства.В ведомстве также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию сотрудников Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Специалисты могут приехать уже в декабре, уточнили в Минздраве.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, маркус эдерер, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
07:10 08.10.2021 (обновлено: 09:07 08.10.2021)
 
Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам

Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва не предоставила документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.
В беседе с медиахолдингом дипломат заявил, что Брюссель еще в июле передал российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако ответа не последовало.
В министерстве утверждают, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства.

"По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября", — сказали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию сотрудников Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Специалисты могут приехать уже в декабре, уточнили в Минздраве.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 13:04В мире
Гонконг начал признавать российские сертификаты вакцинации от COVID
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзЕврокомиссияМаркус ЭдерерРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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