https://ria.ru/20211008/dokumenty-1753608483.html

Минздрав поставил на место посла ЕС после клеветы на Россию

Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам - РИА Новости, 08.10.2021

Минздрав поставил на место посла ЕС после клеветы на Россию

Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва не предоставила документы, необходимые для взаимного признания... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:10

2021-10-08T07:10

2021-10-08T09:07

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

еврокомиссия

маркус эдерер

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что Москва не предоставила документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.В беседе с медиахолдингом дипломат заявил, что Брюссель еще в июле передал российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако ответа не последовало.В министерстве утверждают, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства.В ведомстве также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию сотрудников Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Специалисты могут приехать уже в декабре, уточнили в Минздраве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/koronavirus-1752150576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия, маркус эдерер, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"