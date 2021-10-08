https://ria.ru/20211008/distantsionka-1753742911.html

В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение

В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение - РИА Новости, 08.10.2021

В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение

Дистанционное обучение вводится для 30 тысяч студентов Крымского федерального университета (КФУ) с 11 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:47

2021-10-08T18:47

2021-10-08T19:34

республика крым

крымский федеральный университет

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

крымский федеральный университет (кфу)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581980923_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7010dbbc9c0a38d5d9a28c3707839586.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Дистанционное обучение вводится для 30 тысяч студентов Крымского федерального университета (КФУ) с 11 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."С понедельника 11 октября все студенты переходят на дистанционное обучение", - сообщила руководитель пресс-службы КФУ Ольга Якименко.Всего в КФУ обучается около 30 тысяч студентов, сказала она. Сейчас готовится расписание занятий в удаленном режиме.Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Будет отменен льготный проезд для пенсионеров в транспорте, пожилых сотрудников и половину госслужащих переведут на дистанционную работу.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753633570.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, крымский федеральный университет, общество, здоровье - общество, коронавирусы, крымский федеральный университет (кфу), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии