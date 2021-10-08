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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/distantsionka-1753742911.html
В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение
В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение - РИА Новости, 08.10.2021
В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение
Дистанционное обучение вводится для 30 тысяч студентов Крымского федерального университета (КФУ) с 11 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:47
2021-10-08T19:34
республика крым
крымский федеральный университет
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
крымский федеральный университет (кфу)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Дистанционное обучение вводится для 30 тысяч студентов Крымского федерального университета (КФУ) с 11 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."С понедельника 11 октября все студенты переходят на дистанционное обучение", - сообщила руководитель пресс-службы КФУ Ольга Якименко.Всего в КФУ обучается около 30 тысяч студентов, сказала она. Сейчас готовится расписание занятий в удаленном режиме.Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Будет отменен льготный проезд для пенсионеров в транспорте, пожилых сотрудников и половину госслужащих переведут на дистанционную работу.
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республика крым, крымский федеральный университет, общество, здоровье - общество, коронавирусы, крымский федеральный университет (кфу), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:47 08.10.2021 (обновлено: 19:34 08.10.2021)
 
В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение

В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Здание Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Дистанционное обучение вводится для 30 тысяч студентов Крымского федерального университета (КФУ) с 11 октября из-за ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"С понедельника 11 октября все студенты переходят на дистанционное обучение", - сообщила руководитель пресс-службы КФУ Ольга Якименко.
Всего в КФУ обучается около 30 тысяч студентов, сказала она. Сейчас готовится расписание занятий в удаленном режиме.
Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Будет отменен льготный проезд для пенсионеров в транспорте, пожилых сотрудников и половину госслужащих переведут на дистанционную работу.
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