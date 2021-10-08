https://ria.ru/20211008/dialog-1753649287.html

Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах

Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах

Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:14

2021-10-08T12:14

2021-10-08T12:32

сергей лавров

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах."Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html

https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html

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2021

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сергей лавров, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"