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Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах
Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:14
2021-10-08T12:32
сергей лавров
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах."Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html
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сергей лавров, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
12:14 08.10.2021 (обновлено: 12:32 08.10.2021)
 
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах

Лавров: политики должны не мешать диалогу с ЕС о вакцинах, а оказывать содействие

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации "Спутника V", и работа у нас достаточно уже продвинулась. Сейчас мы находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы", - сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 12:12Распространение коронавируса
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.
"Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие", - заключил Лавров.
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Распространение коронавирусаСергей ЛавровОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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