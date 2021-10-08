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Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах
Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:14
2021-10-08T12:14
2021-10-08T12:32
сергей лавров
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики должны не мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах."Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие", - заключил Лавров.
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сергей лавров, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
12:14 08.10.2021 (обновлено: 12:32 08.10.2021)
Лавров призвал политиков не мешать диалогу с ЕС о вакцинах
Лавров: политики должны не мешать диалогу с ЕС о вакцинах, а оказывать содействие