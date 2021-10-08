https://ria.ru/20211008/biznesmen-1753696783.html

На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели"

На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели" - РИА Новости, 08.10.2021

На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели"

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали перед зданием мэрии Краснодара предпринимателя и его охранников, которые "прославились" в соцсетях в конце сентября... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:24

2021-10-08T15:24

2021-10-08T15:31

происшествия

bentley motors

краснодарский край

краснодар

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_e1f60c52cca60138d79d87f9da388e2c.jpg

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали перед зданием мэрии Краснодара предпринимателя и его охранников, которые "прославились" в соцсетях в конце сентября после резонансного видео с избиением водителя "Газели".Ранее в социальных сетях появилось видео, где две иномарки - Bentley и Gelandewagen - ехали по обочине, но когда водитель Bentley попытался въехать на полосу, ему не дал это сделать водитель "Газели". После этого несколько мужчин вышли из внедорожника, подошли к фургону, открыли дверь и избили водителя.Видео вызвало широкий общественный резонанс, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Краснодарскому краю доложить о ходе проверки, установить участников конфликта и дать их действиям "принципиальную правовую оценку".Как сообщает региональное управление СК РФ, в пятницу подозреваемые были задержаны следователем при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и краевой полиции. Как следует из видео, размещенного ведомством, задержание проходило прямо в центре Краснодара перед зданием администрации города."Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и его охранников по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В настоящее время следователь допрашивает подозреваемых, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по региону Андрея Маслова", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 сентября, используя данный незначительный повод, двое мужчин вышли из внедорожника, подошли к "Газели" и "причинили телесные повреждения водителю и пассажиру отечественного автомобиля". В это время мужчина, сопровождающий предпринимателя в его машине, угрожал очевидцу конфликта, который попытался его остановить.

https://ria.ru/20211007/izbienie-1753554934.html

краснодарский край

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, bentley motors, краснодарский край, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия