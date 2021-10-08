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На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели"
На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели" - РИА Новости, 08.10.2021
На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели"
Сотрудники Росгвардии и полиции задержали перед зданием мэрии Краснодара предпринимателя и его охранников, которые "прославились" в соцсетях в конце сентября... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:24
2021-10-08T15:31
происшествия
bentley motors
краснодарский край
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали перед зданием мэрии Краснодара предпринимателя и его охранников, которые "прославились" в соцсетях в конце сентября после резонансного видео с избиением водителя "Газели".Ранее в социальных сетях появилось видео, где две иномарки - Bentley и Gelandewagen - ехали по обочине, но когда водитель Bentley попытался въехать на полосу, ему не дал это сделать водитель "Газели". После этого несколько мужчин вышли из внедорожника, подошли к фургону, открыли дверь и избили водителя.Видео вызвало широкий общественный резонанс, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Краснодарскому краю доложить о ходе проверки, установить участников конфликта и дать их действиям "принципиальную правовую оценку".Как сообщает региональное управление СК РФ, в пятницу подозреваемые были задержаны следователем при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и краевой полиции. Как следует из видео, размещенного ведомством, задержание проходило прямо в центре Краснодара перед зданием администрации города."Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и его охранников по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В настоящее время следователь допрашивает подозреваемых, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по региону Андрея Маслова", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 сентября, используя данный незначительный повод, двое мужчин вышли из внедорожника, подошли к "Газели" и "причинили телесные повреждения водителю и пассажиру отечественного автомобиля". В это время мужчина, сопровождающий предпринимателя в его машине, угрожал очевидцу конфликта, который попытался его остановить.
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краснодарский край
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происшествия, bentley motors, краснодарский край, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
15:24 08.10.2021 (обновлено: 15:31 08.10.2021)
 
На Кубани задержали бизнесмена за избиение водителя "Газели"

Бизнесмена из Bentley вместе с охраной задержали после избиения водителя на Кубани

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали перед зданием мэрии Краснодара предпринимателя и его охранников, которые "прославились" в соцсетях в конце сентября после резонансного видео с избиением водителя "Газели".
Ранее в социальных сетях появилось видео, где две иномарки - Bentley и Gelandewagen - ехали по обочине, но когда водитель Bentley попытался въехать на полосу, ему не дал это сделать водитель "Газели". После этого несколько мужчин вышли из внедорожника, подошли к фургону, открыли дверь и избили водителя.
Видео вызвало широкий общественный резонанс, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Краснодарскому краю доложить о ходе проверки, установить участников конфликта и дать их действиям "принципиальную правовую оценку".
Как сообщает региональное управление СК РФ, в пятницу подозреваемые были задержаны следователем при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и краевой полиции. Как следует из видео, размещенного ведомством, задержание проходило прямо в центре Краснодара перед зданием администрации города.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и его охранников по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В настоящее время следователь допрашивает подозреваемых, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по региону Андрея Маслова", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 сентября, используя данный незначительный повод, двое мужчин вышли из внедорожника, подошли к "Газели" и "причинили телесные повреждения водителю и пассажиру отечественного автомобиля". В это время мужчина, сопровождающий предпринимателя в его машине, угрожал очевидцу конфликта, который попытался его остановить.
 
ПроисшествияBentley MotorsКраснодарский крайКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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