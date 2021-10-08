Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами - РИА Новости, 08.10.2021
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:11
2021-10-08T11:03
в мире
белоруссия
польша
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
министерство обороны польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_225a0a2d7e3ff3fa881ef99ed5b42cfe.jpg
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о ситуации с беженцами на границе двух стран.По данным пресс-службы ведомства, накануне польское минобороны в очередной раз обвинило белорусских пограничников в попытке незаконно отправить на территорию Польши группу мигрантов."Вчера министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе. Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе", - заявили в белорусском ГПК.В пресс-службе утверждают, что минобороны Польши при поддержке пограничников и полиции само доставляет беженцев к белорусской границе."Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
белоруссия
польша
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9fa784f0fa0ccb64e7b2a098545ea4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, министерство обороны польши
10:11 08.10.2021 (обновлено: 11:03 08.10.2021)
 
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о ситуации с беженцами на границе двух стран.
По данным пресс-службы ведомства, накануне польское минобороны в очередной раз обвинило белорусских пограничников в попытке незаконно отправить на территорию Польши группу мигрантов.
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 09:00
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии
"Вчера министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе. Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе", - заявили в белорусском ГПК.
В пресс-службе утверждают, что минобороны Польши при поддержке пограничников и полиции само доставляет беженцев к белорусской границе.
"Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:55
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
 
В миреБелоруссияПольшаМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния