10:11 08.10.2021 (обновлено: 11:03 08.10.2021)
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
Госпогранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о ситуации с беженцами на границе двух стран.
По данным пресс-службы ведомства, накануне польское минобороны в очередной раз обвинило белорусских пограничников в попытке незаконно отправить на территорию Польши группу мигрантов.
"Вчера министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе. Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе", - заявили в белорусском ГПК.
В пресс-службе утверждают, что минобороны Польши при поддержке пограничников и полиции само доставляет беженцев к белорусской границе.
"Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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