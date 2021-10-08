https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html

Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами

Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами - РИА Новости, 08.10.2021

Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами

Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:11

2021-10-08T10:11

2021-10-08T11:03

в мире

белоруссия

польша

минск

латвия

евросоюз

александр лукашенко

министерство обороны польши

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что польская сторона, обвиняя Минск в переброске мигрантов на ее территорию, целенаправленно искажает информацию о ситуации с беженцами на границе двух стран.По данным пресс-службы ведомства, накануне польское минобороны в очередной раз обвинило белорусских пограничников в попытке незаконно отправить на территорию Польши группу мигрантов."Вчера министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе. Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе", - заявили в белорусском ГПК.В пресс-службе утверждают, что минобороны Польши при поддержке пограничников и полиции само доставляет беженцев к белорусской границе."Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

белоруссия

польша

минск

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, министерство обороны польши