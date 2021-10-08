https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии - РИА Новости, 08.10.2021
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии
По инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН, в пятницу состоится неформальное виртуальное заседание Совбеза, на котором... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:00
2021-10-08T09:00
2021-10-08T09:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости. По инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН, в пятницу состоится неформальное виртуальное заседание Совбеза, на котором будет обращено внимание на ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Белоруссии, сообщила пресс-служба эстонского министерства иностранных дел.Заседание будет проходить под председательством главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс из таллинской студии, где будут присутствовать министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.По словам Лийметс, для избранной членом Совбеза Эстонии очень важны события, влияющие на ситуацию с мировой безопасностью в регионе, поэтому нужно сохранить ситуацию Белоруссии в повестке дня ООН."По сравнению с январем, когда мы обсуждали ситуацию со свободой СМИ в Белоруссии, ситуация в стране продолжала ухудшаться. Закрыты медиаиздания, выросло число политзаключенных. Нарушения прав человека и гибридные операции против соседних государств оказывают явное влияние на международный мир и безопасность", - цитирует министра пресс-служба.Основным докладчиком заседания будет помощник Генерального секретаря ООН по вопросам прав человека и руководитель Нью-Йоркского представительства Верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс Кехрис.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ранее СПЧ ООН принял резолюцию по ситуации в Белоруссии. МИД республики заявил, что рассматривает ее как "травлю" со стороны ЕС. В заявлении ведомства отмечалось, что "огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата". В МИД Белоруссии заявляли, что "обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун Европарламента, Европейского совета – массовые изнасилования, пытки - и миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая не приехала, но осуждает".В Минске заявляли, что некоторые западные страны попирают ногами и плюют на международное право, изобретают новые правила, но Белоруссия против такого положения дел.По заявлению Лукашенко, страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека.
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в мире, белоруссия, мид эстонии
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии
Непостоянный член СБ ООН Эстония инициировала виртуальное заседание Совбеза по Белоруссии
ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости.
По инициативе Эстонии
, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН
, в пятницу состоится неформальное виртуальное заседание Совбеза, на котором будет обращено внимание на ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Белоруссии
, сообщила пресс-служба эстонского министерства иностранных дел.
Заседание будет проходить под председательством главы МИД Эстонии
Эвы-Марии Лийметс из таллинской студии, где будут присутствовать министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
и заместитель министра иностранных дел Литвы
Мантас Адоменас.
По словам Лийметс, для избранной членом Совбеза Эстонии очень важны события, влияющие на ситуацию с мировой безопасностью в регионе, поэтому нужно сохранить ситуацию Белоруссии в повестке дня ООН.
"По сравнению с январем, когда мы обсуждали ситуацию со свободой СМИ в Белоруссии, ситуация в стране продолжала ухудшаться. Закрыты медиаиздания, выросло число политзаключенных. Нарушения прав человека и гибридные операции против соседних государств оказывают явное влияние на международный мир и безопасность", - цитирует министра пресс-служба.
Основным докладчиком заседания будет помощник Генерального секретаря ООН по вопросам прав человека и руководитель Нью-Йоркского представительства Верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс Кехрис.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ранее СПЧ ООН принял резолюцию по ситуации в Белоруссии. МИД республики заявил, что рассматривает ее как "травлю" со стороны ЕС. В заявлении ведомства отмечалось, что "огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата". В МИД Белоруссии заявляли, что "обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун Европарламента, Европейского совета – массовые изнасилования, пытки - и миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая не приехала, но осуждает".
В Минске заявляли, что некоторые западные страны попирают ногами и плюют на международное право, изобретают новые правила, но Белоруссия против такого положения дел.
По заявлению Лукашенко, страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека.