https://ria.ru/20211008/belavia-1753706821.html

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в города Евросоюза и Украины

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в города Евросоюза и Украины - РИА Новости, 08.10.2021

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в города Евросоюза и Украины

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлевает до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины из-за продления действия запретов... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:09

2021-10-08T16:09

2021-10-08T16:47

украина

европа

белавиа

в мире

белоруссия

минск

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлевает до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины из-за продления действия запретов на использование воздушного пространства.Поясняется, что приостановка выполнения рейсов связана "с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты".В авиакомпании отметили, что на сегодняшний день "Белавиа" выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.В "Белавиа" также напомнили, что клиенты компании в связи с данной ситуацией могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета в течение всего срока его действия. Штрафовать за отмененные рейсы не будут.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20210527/ryanair-1734500263.html

украина

европа

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европа, белавиа, в мире, белоруссия, минск, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta