https://ria.ru/20211008/bayden-1753743346.html

Байден подписал закон о помощи военным с "гаванским синдромом"

Байден подписал закон о помощи военным с "гаванским синдромом" - РИА Новости, 08.10.2021

Байден подписал закон о помощи военным с "гаванским синдромом"

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и государственным служащим, которые пострадали от "гаванского... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:49

2021-10-08T18:49

2021-10-08T18:49

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и государственным служащим, которые пострадали от "гаванского синдрома", сообщил в пятницу Белый дом."Сегодня я подписал Гаванский акт, чтобы гарантировать, что мы сделаем все возможное для поддержки служащих правительства США, которые испытали аномальные нарушения здоровья. Я хочу поблагодарить конгресс за то, что он утвердил этот закон при единодушной двухпартийной поддержке, направив четкий сигнал о том, что мы заботимся о себе сами. Государственные служащие, офицеры разведки, дипломаты и военнослужащие по всему миру пострадали от аномальных нарушений здоровья", - сказал Байден, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.Американский лидер подчеркнул, что борьба с такими инцидентами является одним из ключевых приоритетов для его администрации. "Мы задействуем все ресурсы американского правительства, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить их причину и виновных", - подчеркнул Байден.Законопроект о выплатах госслужащим США с "гаванским синдромом" был одобрен конгрессом в конце сентября. Он предусматривает финансовые выплаты сотрудникам правительственных структур и военным, которые при исполнении обязанностей получили повреждения головного мозга как за рубежом, так и на американской территории. О каких конкретно суммах идет речь, не уточняется.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://ria.ru/20211002/sindrom-1752814959.html

https://ria.ru/20210928/sindrom-1752238698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден