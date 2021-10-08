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Младенца под аплодисменты и слезы вытащили из-под завалов дома в Батуми. Видео
Появилось видео спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Батуми - РИА Новости, 08.10.2021
Младенца под аплодисменты и слезы вытащили из-под завалов дома в Батуми. Видео
В Сети появилось видео спасения ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Батуми. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:07
2021-10-08T12:07
2021-10-08T16:17
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео спасения ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Батуми.На кадрах показано, как несколько человек придерживают бетонные блоки, пока мужчина забирает малыша из-под обломков под одобрительные возгласы и аплодисменты.В Батуми обрушилась стена пятиэтажного дома. Телеканал "Пирвели" сообщил, что ранее спасли еще одного ребенка и мужчину, у него легкие повреждения. Помимо этого, ущерб был нанесен нескольким десяткам машин.
https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753645212.html
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в мире, грузия, батуми
12:07 08.10.2021 (обновлено: 16:17 08.10.2021)
Появилось видео спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Батуми
Появились кадры спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Батуми