https://ria.ru/20211008/batumi-1753647313.html

Младенца под аплодисменты и слезы вытащили из-под завалов дома в Батуми. Видео

Появилось видео спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Батуми - РИА Новости, 08.10.2021

Младенца под аплодисменты и слезы вытащили из-под завалов дома в Батуми. Видео

В Сети появилось видео спасения ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Батуми. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:07

2021-10-08T12:07

2021-10-08T16:17

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео спасения ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Батуми.На кадрах показано, как несколько человек придерживают бетонные блоки, пока мужчина забирает малыша из-под обломков под одобрительные возгласы и аплодисменты.В Батуми обрушилась стена пятиэтажного дома. Телеканал "Пирвели" сообщил, что ранее спасли еще одного ребенка и мужчину, у него легкие повреждения. Помимо этого, ущерб был нанесен нескольким десяткам машин.

https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753645212.html

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в мире, грузия, батуми