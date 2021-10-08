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Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Афганистане
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Афганистане - РИА Новости, 08.10.2021
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Афганистане
Движение "Талибан"* осуждает взрыв, произошедший в пятницу в мечети в афганской провинции Кундуз, и обещает наказать виновных, сообщил представитель талибов... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T20:40
2021-10-08T20:40
2021-10-08T20:40
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КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осуждает взрыв, произошедший в пятницу в мечети в афганской провинции Кундуз, и обещает наказать виновных, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид."Исламский Эмират решительно осуждает этот чудовищный акт и обещает найти и наказать виновных в этом ужасном преступлении", - написал Муджахид в Twitter.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, сообщили СМИ.*Террористические организации, запрещенные в России
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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.
Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.
2021-10-08T20:40
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в мире, афганистан, видео
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Афганистане
КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осуждает взрыв, произошедший в пятницу в мечети в афганской провинции Кундуз, и обещает наказать виновных, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.
2021-10-08T20:40
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PT1M07S
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Афганистане
Талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных
КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осуждает взрыв, произошедший в пятницу в мечети в афганской провинции Кундуз, и обещает наказать виновных, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Исламский Эмират решительно осуждает этот чудовищный акт и обещает найти и наказать виновных в этом ужасном преступлении", - написал Муджахид в Twitter
.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.
Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, сообщили СМИ.
*Террористические организации, запрещенные в России