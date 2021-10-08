13:40 08.10.2021 (обновлено: 13:51 08.10.2021)
Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану
Лавров: Россия готова работать с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Он также указал, что у России общие с ЕС позиции по отношению к нынешней власти движения "Талибан"* - это необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, борьбы с терроризмом, прав человека и инклюзивности афганского правительства.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России