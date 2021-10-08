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https://ria.ru/20211008/afganistan-1753674633.html
Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану
Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану
Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:40
2021-10-08T13:51
в мире
сша
талибан
афганистан
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.Он также указал, что у России общие с ЕС позиции по отношению к нынешней власти движения "Талибан"* - это необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, борьбы с терроризмом, прав человека и инклюзивности афганского правительства.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
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сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:40 08.10.2021 (обновлено: 13:51 08.10.2021)
 
Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану

Лавров: Россия готова работать с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 14:34Захват власти в Афганистане талибами
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США
Он также указал, что у России общие с ЕС позиции по отношению к нынешней власти движения "Талибан"* - это необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, борьбы с терроризмом, прав человека и инклюзивности афганского правительства.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Вчера, 01:26
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В миреСШАТалибанАфганистанЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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