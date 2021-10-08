https://ria.ru/20211008/afganistan-1753674633.html

Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану

Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров заявил о готовности России работать с США и ЕС по Афганистану

Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:40

2021-10-08T13:40

2021-10-08T13:51

в мире

сша

талибан

афганистан

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.Он также указал, что у России общие с ЕС позиции по отношению к нынешней власти движения "Талибан"* - это необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, борьбы с терроризмом, прав человека и инклюзивности афганского правительства.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html

сша

афганистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия