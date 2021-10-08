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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211008/afganistan-1753666379.html
Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана
Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил на НАТО ключевую ответственность за восстановление Афганистана. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:13
2021-10-08T13:44
в мире
афганистан
нато
захват власти в афганистане талибами
талибан
сергей лавров
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил на НАТО ключевую ответственность за восстановление Афганистана."Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, нато, талибан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
13:13 08.10.2021 (обновлено: 13:44 08.10.2021)
 
Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана

Лавров: страны НАТО должны нести главную ответственность за восстановление Афганистана

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил на НАТО ключевую ответственность за восстановление Афганистана.
"Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанНАТОТалибанСергей ЛавровРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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