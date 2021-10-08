https://ria.ru/20211008/afganistan-1753666379.html

Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана

Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров возложил на НАТО ответственность за восстановление Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил на НАТО ключевую ответственность за восстановление Афганистана. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:13

2021-10-08T13:13

2021-10-08T13:44

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нато

захват власти в афганистане талибами

талибан

сергей лавров

россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил на НАТО ключевую ответственность за восстановление Афганистана."Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html

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в мире, афганистан, нато, талибан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд