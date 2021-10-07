https://ria.ru/20211007/zony-1753450198.html

На Урале ввели новые меры борьбы с коронавирусом

Роспотребнадзор разъяснил правила посещения COVID-free зон на Урале - РИА Новости, 07.10.2021

На Урале ввели новые меры борьбы с коронавирусом

Посещать "свободные от COVID-19 зоны" в Свердловской области можно будет только при наличии сертификата с QR-кодом о наличии иммунитета, сообщает региональное... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:59

2021-10-07T08:59

2021-10-07T09:07

распространение коронавируса

общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Посещать "свободные от COVID-19 зоны" в Свердловской области можно будет только при наличии сертификата с QR-кодом о наличии иммунитета, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Это действительно для вакцинированных или тех, кто перенес COVID-19. При этом отрицательный результат теста ПЦР не позволит посетить такие зоны.По данным ведомства, в настоящее время правительство региона рассматривает возможность введения ограничений на посещение санаториев, баз отдыха, бассейнов, спортзалов, а также организаций, оказывающий развлекательные услуги, и предприятий общепита.Роспотребнадзор также уточняет, что на сегодняшний день в Свердловской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией позволяет проводить массовые мероприятия с участием не более 500 человек.Заместитель главы региона Павел Креков сообщил журналистам, что будут разработаны параметры введения QR-кодов в Свердловской области. Во вторник в департаменте информполитики региона добавили, что режим с QR-кодами, ориентировочно, начнет действовать не позже 1 декабря.В пятницу глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Губернатор поручил правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19.В России ежедневно растет количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число составило 25 133 — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста держится на уровне 0,33 процента. Выздоровел 19 841 человек, умерло — 929.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии