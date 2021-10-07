https://ria.ru/20211007/zony-1753450198.html
На Урале ввели новые меры борьбы с коронавирусом
Роспотребнадзор разъяснил правила посещения COVID-free зон на Урале - РИА Новости, 07.10.2021
На Урале ввели новые меры борьбы с коронавирусом
Посещать "свободные от COVID-19 зоны" в Свердловской области можно будет только при наличии сертификата с QR-кодом о наличии иммунитета, сообщает региональное... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:59
2021-10-07T08:59
2021-10-07T09:07
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Посещать "свободные от COVID-19 зоны" в Свердловской области можно будет только при наличии сертификата с QR-кодом о наличии иммунитета, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Это действительно для вакцинированных или тех, кто перенес COVID-19. При этом отрицательный результат теста ПЦР не позволит посетить такие зоны.По данным ведомства, в настоящее время правительство региона рассматривает возможность введения ограничений на посещение санаториев, баз отдыха, бассейнов, спортзалов, а также организаций, оказывающий развлекательные услуги, и предприятий общепита.Роспотребнадзор также уточняет, что на сегодняшний день в Свердловской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией позволяет проводить массовые мероприятия с участием не более 500 человек.Заместитель главы региона Павел Креков сообщил журналистам, что будут разработаны параметры введения QR-кодов в Свердловской области. Во вторник в департаменте информполитики региона добавили, что режим с QR-кодами, ориентировочно, начнет действовать не позже 1 декабря.В пятницу глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Губернатор поручил правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19.В России ежедневно растет количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число составило 25 133 — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста держится на уровне 0,33 процента. Выздоровел 19 841 человек, умерло — 929.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:59 07.10.2021 (обновлено: 09:07 07.10.2021)
Роспотребнадзор разъяснил правила посещения COVID-free зон на Урале
Роспотребнадзор: наличие QR-кода позволит посещать свободные от COVID-19 зоны на Урале
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Посещать "свободные от COVID-19 зоны" в Свердловской области
можно будет только при наличии сертификата с QR-кодом о наличии иммунитета, сообщает региональное управление Роспотребнадзора
.
Это действительно для вакцинированных или тех, кто перенес COVID-19. При этом отрицательный результат теста ПЦР не позволит посетить такие зоны.
По данным ведомства, в настоящее время правительство региона рассматривает возможность введения ограничений на посещение санаториев, баз отдыха, бассейнов, спортзалов, а также организаций, оказывающий развлекательные услуги, и предприятий общепита.
Роспотребнадзор также уточняет, что на сегодняшний день в Свердловской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией позволяет проводить массовые мероприятия с участием не более 500 человек.
Заместитель главы региона Павел Креков сообщил журналистам, что будут разработаны параметры введения QR-кодов в Свердловской области. Во вторник в департаменте информполитики региона добавили, что режим с QR-кодами, ориентировочно, начнет действовать не позже 1 декабря.
В пятницу глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Губернатор поручил правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19.
В России ежедневно растет количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число составило 25 133 — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста держится на уровне 0,33 процента. Выздоровел 19 841 человек, умерло — 929.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.