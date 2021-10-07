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При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек
При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек - РИА Новости, 07.10.2021
При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек
При землетрясении в столичном регионе Японии пострадало не менее 16 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:23
2021-10-07T19:23
2021-10-07T19:58
в мире
япония
землетрясение
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ТОКИО, 7 окт — РИА Новости. При землетрясении в столичном регионе Японии пострадало не менее 16 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Мы продолжаем собирать информацию", — сказал он на пресс-конференции.По данным телеканала NHK, количество раненых уже достигло 22 человек. Из них в Токио и префектуре Сайтама не менее трех, в префектуре Тиба не менее девяти, в префектуре Канагава не менее семи.Вечером в четверг в Японии произошло мощное землетрясение. Изначально его магнитуду определили как 6,1, но затем понизили до 5,9. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур.Информации о жертвах пока нет. Угроза цунами не объявлялась.Поступают сообщения о возгораниях и прорывах водопроводов. Подземные толчки также привели к временной остановке движения токийского метро и скоростных поездов "Синкансэн". Сейчас движение по всем направлениям почти полностью восстановлено. Ущерба расположенным в столичном регионе аэропортам нет.
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
2021-10-07T19:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, япония, землетрясение
19:23 07.10.2021 (обновлено: 19:58 07.10.2021)
При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек
Генсек правительства Японии Мацуно: не менее 16 человек пострадали при землетрясении
ТОКИО, 7 окт — РИА Новости.
При землетрясении в столичном регионе Японии
пострадало не менее 16 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Мы продолжаем собирать информацию", — сказал он на пресс-конференции.
По данным телеканала NHK, количество раненых уже достигло 22 человек. Из них в Токио и префектуре Сайтама не менее трех, в префектуре Тиба не менее девяти, в префектуре Канагава не менее семи.
Вечером в четверг в Японии произошло мощное землетрясение. Изначально его магнитуду определили как 6,1, но затем понизили до 5,9. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур.
Информации о жертвах пока нет. Угроза цунами не объявлялась.
Поступают сообщения о возгораниях и прорывах водопроводов. Подземные толчки также привели к временной остановке движения токийского метро и скоростных поездов "Синкансэн". Сейчас движение по всем направлениям почти полностью восстановлено. Ущерба расположенным в столичном регионе аэропортам нет.