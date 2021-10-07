https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753577236.html

При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек

При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек - РИА Новости, 07.10.2021

При мощном землетрясении в Японии пострадали не менее 16 человек

При землетрясении в столичном регионе Японии пострадало не менее 16 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:23

2021-10-07T19:23

2021-10-07T19:58

в мире

япония

землетрясение

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ТОКИО, 7 окт — РИА Новости. При землетрясении в столичном регионе Японии пострадало не менее 16 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Мы продолжаем собирать информацию", — сказал он на пресс-конференции.По данным телеканала NHK, количество раненых уже достигло 22 человек. Из них в Токио и префектуре Сайтама не менее трех, в префектуре Тиба не менее девяти, в префектуре Канагава не менее семи.Вечером в четверг в Японии произошло мощное землетрясение. Изначально его магнитуду определили как 6,1, но затем понизили до 5,9. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур.Информации о жертвах пока нет. Угроза цунами не объявлялась.Поступают сообщения о возгораниях и прорывах водопроводов. Подземные толчки также привели к временной остановке движения токийского метро и скоростных поездов "Синкансэн". Сейчас движение по всем направлениям почти полностью восстановлено. Ущерба расположенным в столичном регионе аэропортам нет.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии. 2021-10-07T19:23 true PT0M37S

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в мире, япония, землетрясение