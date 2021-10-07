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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211007/yaroslavl-1753590507.html
Ярославль получит млрд рублей на строительство волейбольного центра
Ярославль получит млрд рублей на строительство волейбольного центра - РИА Новости, 07.10.2021
Ярославль получит млрд рублей на строительство волейбольного центра
Ярославская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей на строительство волейбольного центра, который планируется сдать в 2023 году, сообщил на своей... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:27
2021-10-07T21:27
ярославская область
общество
ярославская область
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Ярославская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей на строительство волейбольного центра, который планируется сдать в 2023 году, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов."Полтора миллиарда рублей дополнительно выделено области на строительство волейбольного центра. Эти средства направим на возведение здания для игры в пляжный волейбол, а также тренировочного, подготовительно-восстановительного блоков с бассейном, работы по которым финансируются из федерального и областного бюджетов. Со стороны региона на эти цели предусмотрели 745,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении губернатора.Он подчеркивает, что одновременно с этим на средства инвестора началось строительство основной волейбольной арены. Первые 960 свай под основание арены уже забиты.Завершить строительство центра планируется в 2023 году. Миронов отмечает, что волейбольный центр станет универсальной площадкой для занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе и плаванию. Кроме того, площадка будет использоваться и для организации конференций, фестивалей и концертов, отмечает губернатор.
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общество, ярославская область, дмитрий миронов, россия
21:27 07.10.2021
 
Ярославль получит млрд рублей на строительство волейбольного центра

Ярославская область получит еще 1,5 млрд рублей на строительство волейбольного центра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Ярославская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей на строительство волейбольного центра, который планируется сдать в 2023 году, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Полтора миллиарда рублей дополнительно выделено области на строительство волейбольного центра. Эти средства направим на возведение здания для игры в пляжный волейбол, а также тренировочного, подготовительно-восстановительного блоков с бассейном, работы по которым финансируются из федерального и областного бюджетов. Со стороны региона на эти цели предусмотрели 745,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении губернатора.
Он подчеркивает, что одновременно с этим на средства инвестора началось строительство основной волейбольной арены. Первые 960 свай под основание арены уже забиты.
Завершить строительство центра планируется в 2023 году. Миронов отмечает, что волейбольный центр станет универсальной площадкой для занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе и плаванию. Кроме того, площадка будет использоваться и для организации конференций, фестивалей и концертов, отмечает губернатор.
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьДмитрий МироновРоссия
 
 
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