https://ria.ru/20211007/yanukovich-1753511811.html

Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"

Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье" - РИА Новости, 07.10.2021

Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:27

2021-10-07T14:27

2021-10-07T14:27

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украина

виктор янукович

евромайдан

высший антикоррупционный суд украины

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей.Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением."Рассмотрев ходатайство… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича… следственный судья постановила ходатайство… удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья. Видеозапись заседания выложена на YouТube-канале суда.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

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в мире, украина, виктор янукович, евромайдан, высший антикоррупционный суд украины