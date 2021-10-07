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Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"
Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье" - РИА Новости, 07.10.2021
Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:27
2021-10-07T14:27
в мире
украина
виктор янукович
евромайдан
высший антикоррупционный суд украины
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей.Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением."Рассмотрев ходатайство… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича… следственный судья постановила ходатайство… удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья. Видеозапись заседания выложена на YouТube-канале суда.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html
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в мире, украина, виктор янукович, евромайдан, высший антикоррупционный суд украины
14:27 07.10.2021
 
Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде содержания под стражей.
Ранее ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Защита назвала решение незаконным и считает, что оно принято под давлением.
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"Рассмотрев ходатайство… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича… следственный судья постановила ходатайство… удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья. Видеозапись заседания выложена на YouТube-канале суда.
Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
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