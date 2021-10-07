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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211007/yamal-1753544668.html
Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября
Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября - РИА Новости, 07.10.2021
Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:56
2021-10-07T16:56
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября. Регион вошел в лидеры вместе с Липецкой, Тульской и Нижегородской областями. Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации оценивался на основании нескольких критериев. Лидерская позиция Ямала в этом рейтинге обусловлена высоким уровнем цифровой зрелости региона и качественной работой с обращениями граждан", - говорится в сообщении.Поскольку стратегия цифровой трансформации округа направлена на повышение уровня жизни ямальцев, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования, то и значительных результатов удалось достичь именно в социально значимых отраслях. Это медицина, образование, транспорт, связь и другие отрасли, отмечают власти.Так, сегодня Ямал возглавляет пятерку лидеров страны по проникновению технологии широкополосного доступа. Доступ к широкополосному интернету имеют 91,9% домашних хозяйств.Наращиваются темпы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид. На сегодняшний день ямальцы могут воспользоваться 732 электронными услугами. Практически все они - 99,96% - оказываются без нарушения срока. Значительных результатов удалось достичь в сфере образования региона. Для всех учащихся доступно ведение цифрового профиля, уточняет пресс-служба.Сегодня все педагоги и ученики имеют доступ к цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Цифровой контент содержит электронные учебники, тесты, виртуальные лаборатории, электронные карты уроков, методические материалы, цифровые учебно-методические комплексы для учителей."Отдельно стоит отметить высокий уровень цифровой трансформации в сфере здравоохранения. Уже сегодня, не выходя из дома, пациент может записаться на прием к врачу или на вакцинацию, вызвать врача на дом, а также получить информацию о результатах обследования в личном кабинете", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211006/artyukhov-1753415135.html
https://ria.ru/20211001/gaz-1752683771.html
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общество, ямал
16:56 07.10.2021
 
Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября

Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Ямал стал одним из лидеров цифровой трансформации по итогам сентября. Регион вошел в лидеры вместе с Липецкой, Тульской и Нижегородской областями. Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации оценивался на основании нескольких критериев. Лидерская позиция Ямала в этом рейтинге обусловлена высоким уровнем цифровой зрелости региона и качественной работой с обращениями граждан", - говорится в сообщении.
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Поскольку стратегия цифровой трансформации округа направлена на повышение уровня жизни ямальцев, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования, то и значительных результатов удалось достичь именно в социально значимых отраслях. Это медицина, образование, транспорт, связь и другие отрасли, отмечают власти.
Так, сегодня Ямал возглавляет пятерку лидеров страны по проникновению технологии широкополосного доступа. Доступ к широкополосному интернету имеют 91,9% домашних хозяйств.
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Наращиваются темпы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид. На сегодняшний день ямальцы могут воспользоваться 732 электронными услугами. Практически все они - 99,96% - оказываются без нарушения срока. Значительных результатов удалось достичь в сфере образования региона. Для всех учащихся доступно ведение цифрового профиля, уточняет пресс-служба.
Сегодня все педагоги и ученики имеют доступ к цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Цифровой контент содержит электронные учебники, тесты, виртуальные лаборатории, электронные карты уроков, методические материалы, цифровые учебно-методические комплексы для учителей.
"Отдельно стоит отметить высокий уровень цифровой трансформации в сфере здравоохранения. Уже сегодня, не выходя из дома, пациент может записаться на прием к врачу или на вакцинацию, вызвать врача на дом, а также получить информацию о результатах обследования в личном кабинете", - отмечается в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмал
 
 
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