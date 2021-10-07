https://ria.ru/20211007/vzyatka-1753526264.html

Офицер военной академии подозревается в получении взяток от коллег

Офицер военной академии подозревается в получении взяток от коллег - РИА Новости, 07.10.2021

Офицер военной академии подозревается в получении взяток от коллег

Уголовное дело возбуждено против офицера военной подмосковной академии Ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в получении взяток от коллег на РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:35

2021-10-07T15:35

2021-10-07T15:35

происшествия

взятка

главная военная прокуратура

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против офицера военной подмосковной академии Ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в получении взяток от коллег на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры."60-я военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что с июня 2018 года по июль 2021 года офицер кадрового органа военной образовательной организации, будучи секретарем экзаменационной комиссии, лично и через посредников получал от офицеров различных воинских частей и учреждений взятки за успешную сдачу экзаменов и поступление в адъюнктуру военной академии", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего офицер получил более 1,5 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном и крупном размерах).Ход расследования контролируется военной прокуратурой Ракетных войск стратегического назначения.Уголовные дела против взяткодателей находятся в стадии расследования, в отношении посредников проводятся процессуальные проверки.

https://realty.ria.ru/20211001/vzyatki-1752610398.html

https://ria.ru/20211004/vzyatka-1752921153.html

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происшествия, взятка, главная военная прокуратура, россия