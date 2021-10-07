https://ria.ru/20211007/vkontakte-1753503574.html

ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии

ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии - РИА Новости, 07.10.2021

ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии

ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:50

2021-10-07T13:50

2021-10-07T13:50

технологии

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e43b3e00909b648383acf4516971f619.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации. Они пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях. Также на карте отмечены заведения, где можно заказать еду навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Приложение подскажет, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму, посоветуют, куда зайти за черемуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски.Сервисы "Шаги" и "Еда ВКонтакте" доступны в приложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.

https://ria.ru/20211001/vkontakte-1752664102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, вконтакте