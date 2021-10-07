https://ria.ru/20211007/vkontakte-1753503574.html
ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии
ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии - РИА Новости, 07.10.2021
ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии
ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:50
2021-10-07T13:50
2021-10-07T13:50
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации. Они пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях. Также на карте отмечены заведения, где можно заказать еду навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Приложение подскажет, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму, посоветуют, куда зайти за черемуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски.Сервисы "Шаги" и "Еда ВКонтакте" доступны в приложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.
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технологии, вконтакте
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
ВКонтакте в сервисе "Шаги"
появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду.
Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации. Они пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях.
Также на карте отмечены заведения, где можно заказать еду навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Приложение подскажет, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму, посоветуют, куда зайти за черемуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски.
Сервисы "Шаги" и "Еда ВКонтакте" доступны в приложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.