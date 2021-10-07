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ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии
ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии - РИА Новости, 07.10.2021
ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии
ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:50
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технологии
вконтакте
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации. Они пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях. Также на карте отмечены заведения, где можно заказать еду навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Приложение подскажет, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму, посоветуют, куда зайти за черемуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски.Сервисы "Шаги" и "Еда ВКонтакте" доступны в приложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.
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технологии, вконтакте
13:50 07.10.2021
 

ВКонтакте проведет бесплатные аудиоэкскурсии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВКонтакте в сервисе "Шаги" появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду.
Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации. Они пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях.
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:01
ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы

Также на карте отмечены заведения, где можно заказать еду навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Приложение подскажет, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму, посоветуют, куда зайти за черемуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски.

Сервисы "Шаги" и "Еда ВКонтакте" доступны в приложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.

 
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