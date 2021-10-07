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На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы
На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы - РИА Новости, 07.10.2021
На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы
Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города", приуроченная ко Дню московской промышленности, проходит с 7 октября по 28 октября на территории столичного РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:15
2021-10-07T20:15
общество
москва
винзавод
россия
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МОСКВА, 7 окт- РИА Новости, Юлия Чичерина. Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города", приуроченная ко Дню московской промышленности, проходит с 7 октября по 28 октября на территории столичного Центра современного искусства Винзавод.На двух этажах 14 корпуса "Цеха Красного" разместились пять уникальных пространств, где более 20 интерактивных мультимедиа- инсталляций погружают посетителей в индустриальный мир столичного мегаполиса.Свыше 100 столичных производств расскажут о своей истории, поделятся секретами, продемонстрируют продукцию с которой каждый из нас сталкиваемся в обыденной жизни.Организатором экспозиции выступает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики."Темп роста промышленности в Москве самый высокий в стране и нам есть, чем гордиться. По итогам прошлого года показатель роста промышленности вырос в среднем на 20 процентов. Не хотелось бы выделять отдельные отрасли, но по понятным причинам, особый рывок сделали химическая и фармацевтическая, в два раза показатели по целлюлозной промышленности. Это связано с ростом электронной коммерции", - сказал журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Александр Прохоров.Он рассказал, что в Москве много уникальных предприятий. К примеру, компания, которая выпускает балетные пуанты и экспортирует свою продукцию в порядка 76 стран мира, а также подчеркнул, что столица славится своим кадровым потенциалом, указав, в частности, что "здесь сосредоточены "мозги" авиации и космоса"."По итогам выставки мы планируем перевести ее в электронный формат, а также будем думать над ее расширением и дополнением, а также над вопросом постоянной экспозиции", - отметил Прохоров.День МосквичаБолее 1,5 тысячи квадратных метров экспозиции разделили между самой зоны "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновой город"."Мы предлагаем нашим гостям прожить день в Москве и на каждом этапе знакомим их с промышленностью, которая нас сопровождает в обыденной жизни, а мы порой даже этого не замечаем", - рассказывает экскурсовод – медиатор Мария Толмашева.Начало "дня москвича" проходит в "Квартире", где в ванной комнате можно узнать, к примеру, что в столице производится порядка миллиона тюбиков зубной пасты в день, а на кухне, что за семь секунд в Москве изготавливается 100 шоколадок "Аленка", в гостиной не только посидеть в удобных креслах, но и узнать о предприятиях мебельной промышленности.Через интерактивный лифт , где стены превратятся в кинозал и расскажут вам о работе и выпускаемой продукции "Щербинского лифтостроительного завода", вы пройдете на "Улицу", "Офис" и "Парк".Глава департамента, Александр Прохоров, говоря о развитии производства в столичном регионе, отметил, что в столице в скором времени появится около 4,5 тысяч новых промышленных предприятий на месте столичных промзон, в результате реализации проекта "Индустриальные кварталы"."Проект "Индустриальные кварталы" предполагает строительство промышленных объектов на территории 650 гектаров. Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 миллионов квадратных метров - на них смогут начать работу 4,5 тысячи производств. На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 миллиардов рублей в год",- сообщил он.ОТ "КВАРТИРЫ" ЧЕРЕЗ "УЛИЦУ" В "ОФИС"Не оставит равнодушным посетителей пространство автомобильной промышленности. И это не удивительно, ведь на "Улице" детально представлены все агрегаты машины в ее собранном виде – можно рассмотреть все, от двигателя до тормозов и мельчайших деталей.Более того, на "Улице" вы сможете "заправить" автомобиль, а также узнать весь путь переработки нефти от ее добычи до выработки бензина, а также стать участником викторины.Радиоэлектроника, фармацевтика, наука и технологии вас ждут в пространстве "Офис". На интерактивном столе радиоэлектроники вы сможете усовершенствовать город, а также увидеть, как он развивается."К примеру, воспользовавшись RFID- меткой вы сможете расширить возможности города, а всплывающие окна расскажут о радиопромышленности и предприятиях, которые представлены в Москве. Так, наши гости узнают много полезной информации, а цифры из просто удивят. К примеру, в прошлом году было выпущено в столице более168 тысяч электросчетчиков", - рассказывает нам медиатор пространства.Любители космоса смогут попасть в настоящий научно- исследовательский центр, который представлен в виде круговой панорамы. В окружении звездного неба, считав QR- код с помощью своего смартфона, вы сможете управлять работой космонавта, а также расширить знания о космических ракетах и узнать, что конструируется в Москве.Благодаря интерактивному конструкторскому столу посетители смогут стать настоящими авиа-техниками и собрать самолет в режиме игры, а затем участвовать в его испытании. Опытные медиаторы помогут вам в этом.О достижениях промышленности Москвы можно будет узнать в кинозале. Благодаря круговой сфере посетители окунутся в мир индустриальных возможностей столичного региона и удивятся их масштабам и перспективам развития."Несмотря на высокий уровень развития промышленности столицы, не стоит забывать о теме экологии. Тему ремодернизации предприятий мы активно обсуждаем и глубоко думаем над экологичными стандартами для предприятий , которые будем внедрять. Наша задача разработать алгоритм действий и далее говорить с предприятиями на тему их внедрение и мерах стимулирования", - сказал Прохоров."НЕОНОВЫЙ ГОРОД"Завершает экскурсионную программу "Неоновый город", который расположился в нижнем зале корпуса. Здесь можно почувствовать промышленность "на ощупь" при помощи осязания, обоняния, зрения и слуха.Для всех желающих предусмотрена и дополнительная программа: гости смогут поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции с участием звезд, экспертов и представителей промышленных предприятий Москвы. Так, известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе расскажет, что общего между балетом и промышленностью, а дизайнер Владимир Пирожков о новых тенденциях в промышленном дизайне.Посетить экспозицию можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать время для посещения.
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общество, москва, винзавод, россия
20:15 07.10.2021
 
На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы

На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыНа Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы
На Винзаводе открылась интерактивная выставка о промышленности Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт- РИА Новости, Юлия Чичерина. Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города", приуроченная ко Дню московской промышленности, проходит с 7 октября по 28 октября на территории столичного Центра современного искусства Винзавод.
На двух этажах 14 корпуса "Цеха Красного" разместились пять уникальных пространств, где более 20 интерактивных мультимедиа- инсталляций погружают посетителей в индустриальный мир столичного мегаполиса.
Свыше 100 столичных производств расскажут о своей истории, поделятся секретами, продемонстрируют продукцию с которой каждый из нас сталкиваемся в обыденной жизни.
Организатором экспозиции выступает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
"Темп роста промышленности в Москве самый высокий в стране и нам есть, чем гордиться. По итогам прошлого года показатель роста промышленности вырос в среднем на 20 процентов. Не хотелось бы выделять отдельные отрасли, но по понятным причинам, особый рывок сделали химическая и фармацевтическая, в два раза показатели по целлюлозной промышленности. Это связано с ростом электронной коммерции", - сказал журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Александр Прохоров.
Он рассказал, что в Москве много уникальных предприятий. К примеру, компания, которая выпускает балетные пуанты и экспортирует свою продукцию в порядка 76 стран мира, а также подчеркнул, что столица славится своим кадровым потенциалом, указав, в частности, что "здесь сосредоточены "мозги" авиации и космоса".
"По итогам выставки мы планируем перевести ее в электронный формат, а также будем думать над ее расширением и дополнением, а также над вопросом постоянной экспозиции", - отметил Прохоров.

День Москвича

Более 1,5 тысячи квадратных метров экспозиции разделили между самой зоны "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновой город".
"Мы предлагаем нашим гостям прожить день в Москве и на каждом этапе знакомим их с промышленностью, которая нас сопровождает в обыденной жизни, а мы порой даже этого не замечаем", - рассказывает экскурсовод – медиатор Мария Толмашева.
Начало "дня москвича" проходит в "Квартире", где в ванной комнате можно узнать, к примеру, что в столице производится порядка миллиона тюбиков зубной пасты в день, а на кухне, что за семь секунд в Москве изготавливается 100 шоколадок "Аленка", в гостиной не только посидеть в удобных креслах, но и узнать о предприятиях мебельной промышленности.
Через интерактивный лифт , где стены превратятся в кинозал и расскажут вам о работе и выпускаемой продукции "Щербинского лифтостроительного завода", вы пройдете на "Улицу", "Офис" и "Парк".
Глава департамента, Александр Прохоров, говоря о развитии производства в столичном регионе, отметил, что в столице в скором времени появится около 4,5 тысяч новых промышленных предприятий на месте столичных промзон, в результате реализации проекта "Индустриальные кварталы".
"Проект "Индустриальные кварталы" предполагает строительство промышленных объектов на территории 650 гектаров. Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 миллионов квадратных метров - на них смогут начать работу 4,5 тысячи производств. На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 миллиардов рублей в год",- сообщил он.

ОТ "КВАРТИРЫ" ЧЕРЕЗ "УЛИЦУ" В "ОФИС"

Не оставит равнодушным посетителей пространство автомобильной промышленности. И это не удивительно, ведь на "Улице" детально представлены все агрегаты машины в ее собранном виде – можно рассмотреть все, от двигателя до тормозов и мельчайших деталей.
Более того, на "Улице" вы сможете "заправить" автомобиль, а также узнать весь путь переработки нефти от ее добычи до выработки бензина, а также стать участником викторины.
Радиоэлектроника, фармацевтика, наука и технологии вас ждут в пространстве "Офис". На интерактивном столе радиоэлектроники вы сможете усовершенствовать город, а также увидеть, как он развивается.
"К примеру, воспользовавшись RFID- меткой вы сможете расширить возможности города, а всплывающие окна расскажут о радиопромышленности и предприятиях, которые представлены в Москве. Так, наши гости узнают много полезной информации, а цифры из просто удивят. К примеру, в прошлом году было выпущено в столице более168 тысяч электросчетчиков", - рассказывает нам медиатор пространства.
Любители космоса смогут попасть в настоящий научно- исследовательский центр, который представлен в виде круговой панорамы. В окружении звездного неба, считав QR- код с помощью своего смартфона, вы сможете управлять работой космонавта, а также расширить знания о космических ракетах и узнать, что конструируется в Москве.
Благодаря интерактивному конструкторскому столу посетители смогут стать настоящими авиа-техниками и собрать самолет в режиме игры, а затем участвовать в его испытании. Опытные медиаторы помогут вам в этом.
О достижениях промышленности Москвы можно будет узнать в кинозале. Благодаря круговой сфере посетители окунутся в мир индустриальных возможностей столичного региона и удивятся их масштабам и перспективам развития.
"Несмотря на высокий уровень развития промышленности столицы, не стоит забывать о теме экологии. Тему ремодернизации предприятий мы активно обсуждаем и глубоко думаем над экологичными стандартами для предприятий , которые будем внедрять. Наша задача разработать алгоритм действий и далее говорить с предприятиями на тему их внедрение и мерах стимулирования", - сказал Прохоров.

"НЕОНОВЫЙ ГОРОД"

Завершает экскурсионную программу "Неоновый город", который расположился в нижнем зале корпуса. Здесь можно почувствовать промышленность "на ощупь" при помощи осязания, обоняния, зрения и слуха.
Для всех желающих предусмотрена и дополнительная программа: гости смогут поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции с участием звезд, экспертов и представителей промышленных предприятий Москвы. Так, известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе расскажет, что общего между балетом и промышленностью, а дизайнер Владимир Пирожков о новых тенденциях в промышленном дизайне.
Посетить экспозицию можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать время для посещения.
 
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