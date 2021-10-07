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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211007/verkhnevolzhe-1753511499.html
В Верхневолжье создадут молочно-товарную ферму на 2,8 тысяч голов
В Верхневолжье создадут молочно-товарную ферму на 2,8 тысяч голов - РИА Новости, 07.10.2021
В Верхневолжье создадут молочно-товарную ферму на 2,8 тысяч голов
Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" подписала соглашение с ООО "Рассвет" о создании на территории региона... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:26
2021-10-07T14:26
тверская область
россельхозбанк
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 7 окт – РИА Новости. Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" подписала соглашение с ООО "Рассвет" о создании на территории региона молочно-товарной фермы на 2,8 тысячи голов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей.Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре стратегию развития Верхневолжья до 2026 года на Форуме муниципальных образований, назвал одним из приоритетов привлечение инвестиций в АПК."В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 крупных инвестиционных проектов на 48 миллиардов рублей. К ним до 2026 года добавится еще восемь инвестпроектов с объемом вложений 12 миллиардов рублей. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3,5 тысячи новых рабочих мест в АПК", – сообщил тогда Руденя.В пресс-службе отметили, что на выставке "Золотая осень" Тверская область также подписала соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. С ООО "Развитие Девелопмент" регион заключил договор о реализации инвестпроекта по строительству минизавода – здесь будут производить органические удобрения, объем заявленных вложений составит более 200 миллионов рублей.На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья, где представлена продукция более 25 самых узнаваемых предприятий АПК Тверской области. Проходят презентации ведущих производств региона – молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, кондитерских изделий, варенья и питьевой воды, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211006/podderzhka-1753364485.html
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россельхозбанк, игорь руденя
14:26 07.10.2021
 

В Верхневолжье создадут молочно-товарную ферму на 2,8 тысяч голов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства
Коровы на территории животноводческого хозяйства - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТВЕРЬ, 7 окт – РИА Новости. Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" подписала соглашение с ООО "Рассвет" о создании на территории региона молочно-товарной фермы на 2,8 тысячи голов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей.
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6 октября, 16:32Тверская область
В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей
Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре стратегию развития Верхневолжья до 2026 года на Форуме муниципальных образований, назвал одним из приоритетов привлечение инвестиций в АПК.
"В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 крупных инвестиционных проектов на 48 миллиардов рублей. К ним до 2026 года добавится еще восемь инвестпроектов с объемом вложений 12 миллиардов рублей. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3,5 тысячи новых рабочих мест в АПК", – сообщил тогда Руденя.
В пресс-службе отметили, что на выставке "Золотая осень" Тверская область также подписала соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. С ООО "Развитие Девелопмент" регион заключил договор о реализации инвестпроекта по строительству минизавода – здесь будут производить органические удобрения, объем заявленных вложений составит более 200 миллионов рублей.
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В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей
На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья, где представлена продукция более 25 самых узнаваемых предприятий АПК Тверской области. Проходят презентации ведущих производств региона – молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, кондитерских изделий, варенья и питьевой воды, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьРоссельхозбанкИгорь Руденя
 
 
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