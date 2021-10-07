https://ria.ru/20211007/vaktsiny-1753559406.html

РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса

РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021

РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за унифицированный подход в сравнении вакцин против коронавируса, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:55

2021-10-07T17:55

2021-10-07T17:55

распространение коронавируса

в мире

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за унифицированный подход в сравнении вакцин против коронавируса, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Одной из инициатив, с которой мы выступаем, является прямое сравнение различных вакцин, того, как они работают против новых мутаций. То есть важно не собирать данные из различных стран, а иметь результаты по единой выборке людей из одной страны", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global."Мы считаем, что очень важно прямое сравнение различных вакцин. В частности, в Аргентине сейчас проводятся исследования по комбинированному применению "Спутника" с другими вакцинами - AstraZeneca, Moderna, Sinopharm. Все эти вакцины сравниваются, исходя из единого набора параметров и основываясь на единой выборке добровольцев", - добавил он.РФПИ - инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек, или половины населения Земли.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев