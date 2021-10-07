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РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса
РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за унифицированный подход в сравнении вакцин против коронавируса, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:55
2021-10-07T17:55
2021-10-07T17:55
распространение коронавируса
в мире
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за унифицированный подход в сравнении вакцин против коронавируса, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Одной из инициатив, с которой мы выступаем, является прямое сравнение различных вакцин, того, как они работают против новых мутаций. То есть важно не собирать данные из различных стран, а иметь результаты по единой выборке людей из одной страны", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global."Мы считаем, что очень важно прямое сравнение различных вакцин. В частности, в Аргентине сейчас проводятся исследования по комбинированному применению "Спутника" с другими вакцинами - AstraZeneca, Moderna, Sinopharm. Все эти вакцины сравниваются, исходя из единого набора параметров и основываясь на единой выборке добровольцев", - добавил он.РФПИ - инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек, или половины населения Земли.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
РФПИ выступил за унифицированный подход к оценке вакцин против коронавируса
РФПИ предложил сравнивать действие вакцин против коронавируса по единому набору параметров
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) выступает за унифицированный подход в сравнении вакцин против коронавируса, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев
.
"Одной из инициатив, с которой мы выступаем, является прямое сравнение различных вакцин, того, как они работают против новых мутаций. То есть важно не собирать данные из различных стран, а иметь результаты по единой выборке людей из одной страны", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global.
"Мы считаем, что очень важно прямое сравнение различных вакцин. В частности, в Аргентине сейчас проводятся исследования по комбинированному применению "Спутника" с другими вакцинами - AstraZeneca, Moderna, Sinopharm. Все эти вакцины сравниваются, исходя из единого набора параметров и основываясь на единой выборке добровольцев", - добавил он.
РФПИ - инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек, или половины населения Земли
.