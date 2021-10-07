https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753560455.html

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Калининградской области расширен список сфер деятельности, для которых необходима обязательная вакцинация от COVID-19, следует из текста постановления,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:59

2021-10-07T17:59

2021-10-07T18:04

общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

вакцинация

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. В Калининградской области расширен список сфер деятельности, для которых необходима обязательная вакцинация от COVID-19, следует из текста постановления, размещенного на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Как следует из изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области о вакцинации против COVID-19 по эпидемическим показаниям, теперь обязательная вакцинация вводится для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она обязательная для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.В регионе также должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти.Кроме того, организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования, должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября.

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

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2021

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