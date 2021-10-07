https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753560455.html
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Калининградской области расширен список сфер деятельности, для которых необходима обязательная вакцинация от COVID-19, следует из текста постановления,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:59
2021-10-07T17:59
2021-10-07T18:04
общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. В Калининградской области расширен список сфер деятельности, для которых необходима обязательная вакцинация от COVID-19, следует из текста постановления, размещенного на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Как следует из изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области о вакцинации против COVID-19 по эпидемическим показаниям, теперь обязательная вакцинация вводится для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она обязательная для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.В регионе также должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти.Кроме того, организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования, должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября.
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
17:59 07.10.2021 (обновлено: 18:04 07.10.2021)
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Калининградской области расширили список сфер деятельности с обязательной вакцинацией