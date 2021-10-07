https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753527941.html

Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников

Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021

Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:47

2021-10-07T15:47

2021-10-07T16:09

распространение коронавируса

общество

пензенская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта, следует из постановления главного санитарного врача по региону Михаила Перекусихина."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации… государственным гражданским служащим Пензенской области и подведомственных им организаций", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Также, согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики.Уточняется, что вакцинацию необходимо провести работающим на основании как трудового, так и гражданско-правового договора, за исключением тех, у кого имеются противопоказания. Руководители организация и предприниматели обязаны организовать иммунизацию не менее 80% от общей численности своих коллективов."В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины... Отстранить, от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября 2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря 2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - указано в документе.Главный санитарный врач указывает, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе расценивается как неблагополучная, заболеваемость населения региона остается высокой, "ежесуточное количество заболевших лиц составляет 239-243 случая" с тенденцией к росту."Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 27,8%, учащиеся и воспитанники — 8,6%, пенсионеры - 25,8%, прочие группы населения — 37,8%. При этом, охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным (59,3%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - поясняется в документе.

https://ria.ru/20211004/zapret-1753073176.html

https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753495653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19