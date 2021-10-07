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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753527941.html
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:47
2021-10-07T16:09
распространение коронавируса
общество
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта, следует из постановления главного санитарного врача по региону Михаила Перекусихина."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации… государственным гражданским служащим Пензенской области и подведомственных им организаций", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Также, согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики.Уточняется, что вакцинацию необходимо провести работающим на основании как трудового, так и гражданско-правового договора, за исключением тех, у кого имеются противопоказания. Руководители организация и предприниматели обязаны организовать иммунизацию не менее 80% от общей численности своих коллективов."В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины... Отстранить, от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября 2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря 2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - указано в документе.Главный санитарный врач указывает, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе расценивается как неблагополучная, заболеваемость населения региона остается высокой, "ежесуточное количество заболевших лиц составляет 239-243 случая" с тенденцией к росту."Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 27,8%, учащиеся и воспитанники — 8,6%, пенсионеры - 25,8%, прочие группы населения — 37,8%. При этом, охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным (59,3%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - поясняется в документе.
https://ria.ru/20211004/zapret-1753073176.html
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общество, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:47 07.10.2021 (обновлено: 16:09 07.10.2021)
 
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию для ряда работников

Пензенская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий работников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта, следует из постановления главного санитарного врача по региону Михаила Перекусихина.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации… государственным гражданским служащим Пензенской области и подведомственных им организаций", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Также, согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики.
Уточняется, что вакцинацию необходимо провести работающим на основании как трудового, так и гражданско-правового договора, за исключением тех, у кого имеются противопоказания. Руководители организация и предприниматели обязаны организовать иммунизацию не менее 80% от общей численности своих коллективов.
"В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины... Отстранить, от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября 2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря 2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - указано в документе.
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Главный санитарный врач указывает, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе расценивается как неблагополучная, заболеваемость населения региона остается высокой, "ежесуточное количество заболевших лиц составляет 239-243 случая" с тенденцией к росту.
"Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 27,8%, учащиеся и воспитанники — 8,6%, пенсионеры - 25,8%, прочие группы населения — 37,8%. При этом, охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным (59,3%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - поясняется в документе.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоПензенская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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