https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753519102.html

В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19

В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19

Министерство здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что около 200 тысяч жителей ДНР уже привиты российской вакциной от... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:57

2021-10-07T14:57

2021-10-07T14:57

распространение коронавируса

в мире

донецкая народная республика

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595371754_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_29b712e929a73e58d155b79ad5b751b8.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что около 200 тысяч жителей ДНР уже привиты российской вакциной от коронавируса, из них более 500 человек заразились.В ведомстве заявили, что сейчас в республике выявлено 70393 заболевших. За сутки зафиксировали 466 новых случаев заражения."В ходе прививочной кампании, стартовавшей 1 февраля 2021 года, в Донецкой народной республике вакцинировано около 200 000 жителей старше 18 лет. По состоянию на 6 октября 2021 года из числа граждан, привитых векторными вакцинами, разработанными в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирован 531 случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.Среди ранее поставленных в ДНР вакцин от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"