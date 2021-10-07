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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753519102.html
В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19
В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19
Министерство здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что около 200 тысяч жителей ДНР уже привиты российской вакциной от... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:57
2021-10-07T14:57
распространение коронавируса
в мире
донецкая народная республика
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что около 200 тысяч жителей ДНР уже привиты российской вакциной от коронавируса, из них более 500 человек заразились.В ведомстве заявили, что сейчас в республике выявлено 70393 заболевших. За сутки зафиксировали 466 новых случаев заражения."В ходе прививочной кампании, стартовавшей 1 февраля 2021 года, в Донецкой народной республике вакцинировано около 200 000 жителей старше 18 лет. По состоянию на 6 октября 2021 года из числа граждан, привитых векторными вакцинами, разработанными в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирован 531 случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.Среди ранее поставленных в ДНР вакцин от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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в мире, донецкая народная республика, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
14:57 07.10.2021
 
В ДНР около 200 тысяч человек привились российскими вакцинами от COVID-19

В ДНР вакцинами от COVID-19 "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 200 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк
Прибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что около 200 тысяч жителей ДНР уже привиты российской вакциной от коронавируса, из них более 500 человек заразились.
В ведомстве заявили, что сейчас в республике выявлено 70393 заболевших. За сутки зафиксировали 466 новых случаев заражения.
"В ходе прививочной кампании, стартовавшей 1 февраля 2021 года, в Донецкой народной республике вакцинировано около 200 000 жителей старше 18 лет. По состоянию на 6 октября 2021 года из числа граждан, привитых векторными вакцинами, разработанными в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирован 531 случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.
Среди ранее поставленных в ДНР вакцин от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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