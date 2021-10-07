https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753495653.html
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:18
2021-10-07T13:18
2021-10-07T13:18
распространение коронавируса
общество
вакцинация
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752177030_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_f0e5f63cd6e84c39ca9f0d75168d88fa.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям, многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие... становятся жертвами слухов и так далее, и тому подобное. Действительно, это все бывает, и для того, чтобы людей переубедить, власть видит своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде, в хорошем смысле этого слова, вакцинации", - ответил Песков журналистам, отвечая на вопросы об активизации темпов вакцинации.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752177030_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_5cedd471e54759d2c1a60d684d654db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
Песков: многие становятся жертвами слухов о вакцине от COVID-19, их нужно переубедить