https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753495653.html

В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19

В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19

Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:18

2021-10-07T13:18

2021-10-07T13:18

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общество

вакцинация

дмитрий песков

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям, многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие... становятся жертвами слухов и так далее, и тому подобное. Действительно, это все бывает, и для того, чтобы людей переубедить, власть видит своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде, в хорошем смысле этого слова, вакцинации", - ответил Песков журналистам, отвечая на вопросы об активизации темпов вакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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