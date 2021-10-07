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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753495653.html
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:18
2021-10-07T13:18
распространение коронавируса
общество
вакцинация
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям, многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие... становятся жертвами слухов и так далее, и тому подобное. Действительно, это все бывает, и для того, чтобы людей переубедить, власть видит своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде, в хорошем смысле этого слова, вакцинации", - ответил Песков журналистам, отвечая на вопросы об активизации темпов вакцинации.
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общество, вакцинация, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:18 07.10.2021
 
В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19

Песков: многие становятся жертвами слухов о вакцине от COVID-19, их нужно переубедить

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многие люди ошибочно не воспринимают вакцины от коронавируса, становятся жертвами слухов, но нужно пропагандировать вакцинацию и переубеждать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям, многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие... становятся жертвами слухов и так далее, и тому подобное. Действительно, это все бывает, и для того, чтобы людей переубедить, власть видит своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде, в хорошем смысле этого слова, вакцинации", - ответил Песков журналистам, отвечая на вопросы об активизации темпов вакцинации.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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