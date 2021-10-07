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https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753490124.html
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:56
2021-10-07T13:03
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
общество
вакцинация
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, как он относится к предложению лишать дотаций муниципалитеты, которые не выполнили план по вакцинации, Песков сказал, что "нужно знать контекст, навскидку вам не дам оценку".
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, вакцинация, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
12:56 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
 
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19

Песков: хороши любые меры, которые могут побудить людей вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну все меры хороши, любая мера, которая может сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться – они хороши. И только вакцинация … спасает от смерти",- ответил Песков на вопрос о приоритетных мерах по активизации вакцинации.
Отвечая на вопрос, как он относится к предложению лишать дотаций муниципалитеты, которые не выполнили план по вакцинации, Песков сказал, что "нужно знать контекст, навскидку вам не дам оценку".
Медицинский работник в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 13:19Распространение коронавируса
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