https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753490124.html
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:56
2021-10-07T12:56
2021-10-07T13:03
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
общество
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дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, как он относится к предложению лишать дотаций муниципалитеты, которые не выполнили план по вакцинации, Песков сказал, что "нужно знать контекст, навскидку вам не дам оценку".
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
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12:56 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Песков: хороши любые меры, которые могут побудить людей вакцинироваться от COVID-19