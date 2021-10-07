https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753490124.html

В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19

В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19

Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:56

2021-10-07T12:56

2021-10-07T13:03

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

общество

вакцинация

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, как он относится к предложению лишать дотаций муниципалитеты, которые не выполнили план по вакцинации, Песков сказал, что "нужно знать контекст, навскидку вам не дам оценку".

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

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2021

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