https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753488052.html
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:49
2021-10-07T12:49
2021-10-07T12:49
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На федеральном уровне - нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации на федеральном уровне не планируются