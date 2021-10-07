https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753488052.html

В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации

В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации

Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:49

2021-10-07T12:49

2021-10-07T12:49

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На федеральном уровне - нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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