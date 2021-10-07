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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753488052.html
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:49
2021-10-07T12:49
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На федеральном уровне - нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:49 07.10.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации

Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации на федеральном уровне не планируются

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На федеральном уровне - нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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